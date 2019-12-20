«Антивата» подстрекает к убийству. Роман Носиков о помощи ИГИЛу адвоката Благушиной

Мое утро началось с выяснения, членом какой адвокатской организации является россиянка Любовь Благушина. И вот почему.

На своей страничке в Facebook совестливая адвокат выложила фотографию людей в военной форме и сопроводила ее следующим текстом:

«Еще немного сирийских «героев» из внештатного подразделения ГРУ ГШ РФ «ЧВК Вагнера». Они так хотели подвигов (как «деды» в 1939-м в Польше и Финляндии, или в 1940-м в Балтии). Теперь лихорадочно зачищают свои фото в соцсетях. Не будем отказывать им в славе и сделаем известными!»

Далее идут фамилии, имена, личные данные, адреса и сведения о родственниках «вагнеровцев». И в конце значок — «@ANTIVATA».

Через некоторое время Благушина сама лихорадочно зачистила свой пост. Но слава и известность ее уже настигли.

Для тех, кто ухитрился пропустить последние несколько лет, поясняю. «Вата» — это оскорбительное, расчеловечивающее обозначение русских в ходе геноцида русского населения на Украине. Так, трагедия в одесском Доме профсоюзов, во время которой заживо сгорели несколько десятков человек, часто описывается украинскими неонацистами как «сожжение ваты».

С одной стороны, ничего удивительного. Российский либерал, орудующий языком ненависти и пытающийся по-украински разоблачать «ГРУ ГШ РФ» с раскрытием личных данных, — существо на просторах Рунета вполне эндемичное.

Не удивляет даже то, что на фото у Благушиной были никакие не «вагнеровцы» и даже не штурмовики Империи, а военкор ВГТРК, заслуженный журналист РФ Евгений Поддубный.

Либерал, проверяющий информацию, которую сам же выкладывает в общественный доступ, — это вымерший вид. Потому что если думать, что говоришь, то приходится как минимум думать. А это несовместимо с современным изводом российского западнического либерализма, который заключается в рефлекторном изгибании хорды в соответствии с последними веяниями западной русофобии.

Удивляет другое — сочетание всего вышеперечисленного с адвокатским статусом и членством в Московской областной адвокатской палате с 1996 года.

Уж опыт-то должен быть. А вместе с ним и понимание того, что выкладывание в общий доступ личных данных участника боевых действий — данных, за которыми уже не первый год охотится «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), — есть ничто иное как подстрекательство к убийству и пособничество терроризму.

Перед нами — вилка вероятностей: либо адвокат всего этого не понимает и профессионально непригодна в силу умственной слабости, либо понимает и осознанно пошла на преступление. Но это означает уже, что адвокат не соответствует своему званию по этическим соображениям.

Я стараюсь прибегать к таким мерам, как официальные обращения, как можно реже. Но дело в том, что адвокат — это значительная власть. Это возможность влиять на конкретные человеческие судьбы, это полномочия в области получения информации.

Поэтому я позвонил в Московскую областную адвокатскую палату, удостоверился в том, что Любовь Благушина является ее членом, и поинтересовался, работает ли в палате квалификационная комиссия, разбирающая жалобы на адвокатов.

Подробнее о правах и обязанностях адвоката в России можно прочитать здесь. А вот тут можно оставить жалобу на действия адвоката и потребовать у квалификационной комиссии МОАП принять решение относительно соответствия деятельности Любови Благушиной этическому кодексу — если, конечно, он у них имеется.

Есть вещи не очень важные. Есть то, что можно и даже иногда нужно прощать. Есть то, с чем мы обязаны мириться. Мы не можем ставить в вину адвокату Благушиной то, что она нас не любит и даже ненавидит: мало ли чего она насмотрелась на работе.

Мы не в силах запретить ей, да и не имеем права запрещать любить Финляндию и Польшу 1939 года. В конце концов, в своем отношении к русским они мало чем отличались от нынешней Украины. Так бывает, и тут уж ничего не поделать. Насильно мил не будешь.

Но разглашение личных данных, тем более с явным расчетом на то, что этими данными террористы воспользуются для расправы, — это уже не взгляды. Это действия. И ходячее «Радио Тысячи Холмов» с адвокатской корочкой — это практически гарантированная беда для кого-то из наших сограждан.

А мы должны заботиться друг о друге. И защищать. Если потребуется — от террористов. Если потребуется — от адвокатов.

1 Организация запрещена на территории РФ.