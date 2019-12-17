Басков впервые показал свою роскошную квартиру

Москва, 17 декабря. Известный российский певец Николай Басков впервые показал публике, как выглядит его квартира.

Артист выложил в Instagram фотографию, на которой можно увидеть роскошный интерьер, способный соперничать с императорскими комнатами в российских дворцах-музеях.

«Я обожаю живые цветы, они всегда доставляю эстетическое наслаждение и добавляют свой неповторимый шарм в интерьер, создают уют и наполняют весенним ароматом дом», — пишет певец.

Единого мнения на счет роскошной квартиры Баскова у подписчиков не сложилось. Некоторые из них по достоинству оценили обстановку, которую создал для себя «золотой голос России», отмечает «Царьград».

«Ну ничего так. Лучше, чем у Волочковой», «Браво, Коля! Все как у императора», «Красиво очень. Я даже не мечтаю о таком», — пишут они.

Другие же, напротив, осудили тягу певца к роскоши, назвав это «выпендрежем» и «манией величия».

Ранее СМИ сообщили примерную стоимость певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которую она приобрела в Москве. Апартаменты площадью в 200 квадратных метров на Мосфильмовской улице артистка приобрела за 120 млн рублей. Примечательно, что буквально за несколько дней до появления этой информации в прессе прошли слухи о закрытии двух московских ресторанов Бузовой, однако представитель певицы это опроверг.

Напомним, что Николай Басков начинал как оперный певец. Он исполнял партии в «Волшебной флейте» Моцарта, «Евгении Онегине» Чайковского, «Борисе Годунове» Мусоргского и «Майской ночи» Римского-Корсакова. Однако наибольшую популярность ему принесли эстрадные песни, на которые он со временем переключился, отказавшись от оперной карьеры.