Посадивших Ту-22 с отказавшим двигателем летчиков представят к госнаградам

Москва, 17 декабря. Летчиков, которые смогли посадить бомбардировщик Ту-22 с отказавшим двигателем вдали от построек в Астраханской области, представят к государственным наградам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что командование ходатайствовало перед главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу о представлении экипажа Ту-22 к наградам.

«За самоотверженные действия экипажа Ту-22М3, сумевшего отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта, командование ходатайствовало перед министром обороны РФ о представлении летчиков к государственным наградам», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что у Ту-22 при выполнении штатного полета в Астраханской области произошел отказ двигателя. Экипаж сумел отвести воздушное судно от населенного пункта и сесть на грунт. Как сообщали в оборонном ведомстве, в результате инцидента никто не пострадал.