Военный эксперт рассказал о преимуществах мощнейшей пушки «Малка»

Москва, 17 декабря. Одна из самых мощных в мире пушек «Малка», модернизацию и испытания которой проводят в России, является уникальным оружием с массой возможностей. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По словам эксперта, уникальная пушка является крупнокалиберным орудием — 203 миллиметра. При этом «Малка» может стрелять тактическими ядерными боеприпасами на значительные расстояния.

«Конечно, нынешняя борьба с террористами не предполагает их применения, но на всякий «пожарный» случай такой боеприпас существует для этого орудия, кроме осколочно-фугасных и кассетных боеприпасов», — уточнил Литовкин.

Военный обозреватель подчеркнул, что подобные орудия применяются при прорыве «очень глубокой и насыщенной обороны противника». Как отметил Литовкин, на данный момент использование подобного вооружения ограничено, поскольку таких задач в бою сейчас нет, однако потребность в этих орудиях может возникнуть в любой момент.

«Пушки всегда нужны, потому что именно у пушек самая высокая точность, пушки всегда попадают в цель», — заключил эксперт в эфире радио Sputnik.

Ранее генеральный директор компании «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров рассказал, что модернизация самоходной пушки «Малка» завершится до конца декабря, передает RT. Орудие стало усовершенствованным вариантом пушки «Пион», сообщает «Царьград».