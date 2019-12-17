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Военный эксперт рассказал о преимуществах мощнейшей пушки «Малка»

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Военный эксперт рассказал о преимуществах мощнейшей пушки «Малка»

Москва, 17 декабря. Одна из самых мощных в мире пушек «Малка», модернизацию и испытания которой проводят в России, является уникальным оружием с массой возможностей. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По словам эксперта, уникальная пушка является крупнокалиберным орудием — 203 миллиметра. При этом «Малка» может стрелять тактическими ядерными боеприпасами на значительные расстояния.

«Конечно, нынешняя борьба с террористами не предполагает их применения, но на всякий «пожарный» случай такой боеприпас существует для этого орудия, кроме осколочно-фугасных и кассетных боеприпасов», — уточнил Литовкин.

Военный обозреватель подчеркнул, что подобные орудия применяются при прорыве «очень глубокой и насыщенной обороны противника». Как отметил Литовкин, на данный момент использование подобного вооружения ограничено, поскольку таких задач в бою сейчас нет, однако потребность в этих орудиях может возникнуть в любой момент.

«Пушки всегда нужны, потому что именно у пушек самая высокая точность, пушки всегда попадают в цель», — заключил эксперт в эфире радио Sputnik.

Ранее генеральный директор компании «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров рассказал, что модернизация самоходной пушки «Малка» завершится до конца декабря, передает RT. Орудие стало усовершенствованным вариантом пушки «Пион», сообщает «Царьград».

Источник: Sputnik
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