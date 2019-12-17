Пираты взяли в заложники 20 членов экипажа на нефтяном танкере в Гвинейском заливе

Москва, 17 декабря. Пираты атаковали нефтяной танкер Duke в Гвинейском заливе у берегов Нигерии и захватили 20 членов экипажа. Об этом сообщает владеющая судном британская компания Union Martime Ltd.

По данным компании, танкер направлялся из Анголы в Того. Нападение пиратов произошло у берегов Нигерии. Пираты захватили 20 членов экипажа, который состоял из граждан Индии и Нигерии. Пираты оставили на танкере одного моряка для управления судном.

В МИД Индии подтвердили захват индийских моряков пиратами. В настоящее время МИД Индии находится в постоянном контакте с властями Нигерии для урегулирования данной ситуации.

Стоит отметить, что в последние годы Гвинейский залив стал одним из самых опасных мест для коммерческого судоходства из-за постоянных нападений пиратов, передает телеканал «360».