ОДКБ и МККК назвали зоны новых потенциальных военных конфликтов

В Организации договора о коллективной безопасности внимательно наблюдают за ситуацией в Афганистане, сообщил заместитель генсекретаря ОДКБ Петр Тихоновский в разговоре с Федеральным агентством новостей. По его словам, в организации видят перетекание ряда боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в России террористическая организация) на территорию Афганистана, что может в будущем создать серьезную угрозу.

«Наше направление работы по Афганистану крепнет, причем, не только в рамках взаимодействия с МККК, но и в рамках взаимодействия между странами — участницами ОДКБ, — заявил Тихоновский. — В этом году наша работа проявилась в том, что мы провели на территории Таджикистана важные учения с коллективными силами быстрого развертывания и миротворческими силами».

Отвечая на вопрос ФАН, директор управления по оперативной деятельности МККК Доминик Штилхарт заметил, что современные вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, в Африке, упомянутом Афганистане больше не удерживаются на территории одного государства, а выходят за его пределы.

«Эти конфликты порождают миграцию, проблемы беженцев, проблемы перемещенных лиц, — рассказал Штилхарт. — В 2018 году рекордное количество — 70 миллионов человек — были вынуждены покинуть свои дома».

Штилхарт также добавил, что участие транснациональных вооруженных сил на территории стран Африки, Азии, Ближнего Востока вовлекают в конфликт сразу множество государств. По мнению МККК, страны, ведущие контртеррористические операции, должны разрабатывать соответствующее законодательство.

«Для этого мы ведем и развиваем диалог с нашими партнерами: чтобы понять, какую помощь мы можем оказать и как удовлетворить гуманитарные потребности пострадавших лиц», — пояснил Штилхарт.

Пятое координационное совещание между секретариатом ОДКБ и МККК проходит 17 декабря в Москве. Представители обеих организаций договариваются о дальнейшей работе по реагированию на гуманитарные вызовы, а также обсуждают вопросы современных военных столкновений, защиты беженцев, миграции населения из зон конфликтов и практический опыт применения гуманитарного права.

1 Организация запрещена на территории РФ.