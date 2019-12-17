Сирия, 17 декабря. Курдские боевики потеряли патруль в Дейр-эз-Зоре - неизвестные расстреляли автомобиль из автоматов. В Хаме радикалы «Тахрир аш-Шам» убили снайпера сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили боевой вылет совместно в ВВС Сирии на юг Идлиба и нанесли точечные удары по опорным пунктам боевиков.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, потеряли одного снайпера в Хаме, в Идлибе обменялись ударами с боевиками «Тахрир аш-Шам», провели работы по разминированию в поселке Аш-Шула в Дейр-эз-Зоре .

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в нападении на патруль SDF**** в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: застрелила снайпера в САА в Хаме, в Идлибе обменялась ударами с правительственными силами.

Курдские вооруженные формирования: потеряли четырех боевиков при нападении в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

Подконтрольные боевикам вооруженной оппозиции медиаресурсы распространяют сообщения о том, что несколько служащих Сирийской арабской армии (САА) погибли на северо-востоке Латакии при обстреле боевиками высот Абу-Саад, где было дислоцировано одно из подразделений правительственных сил. Источник в сети Twitter (@krakflickan) передает, что еще одно столкновение джихадистов «Тахрир аш-Шам» и сирийской армии произошло в районе поселка Тель-Раша. Боевики сообщают о ранении нескольких военнослужащих. Официальные СМИ пока не подтвердили данное заявление. На севере в горных районах исламисты открыли огонь по САА из противотанковых ракетных установок, как сообщает агентство Anna News.

Провинция Дейр-эз-Зор

Инженерные подразделения сирийской армии провели работы по разминированию районе поселка Аш-Шула, как передает агентство SANA. Саперы прочесали окрестности населенного пункта с металлоискателями. Собранные боеприпасы военнослужащих будут подорваны на спецполигоне.

Как передает агентство Deir Ezzor, ВВС коалиции осуществили боевые вылеты в районе города Дибан. Детали операции не сообщаются.

Источник также сообщил, что неизвестные совершили нападение на патруль «Демократических сил Сирии» (SDF). Неизвестные расстреляли из автоматов автомобиль на севере провинции, в результате чего погибли четыре боевика, включая высокопоставленного полевого командира. Курды подозревают, что за нападением стоят «спящие ячейки» ИГИЛ.

Провинция Идлиб

Вертолеты ВВС Сирии совершили боевой вылет в районе поселка Хиш и в предместьях города Тель-Манас на юге провинции Идлиб. С воздуха сирийская авиация нанесла точечные удары по опорным пунктам и складам с боеприпасами джихадистов, о чем сообщает новостной портал THIQA. Тем временем ВКС РФ атаковали позиции боевиков в районе поселка Ат-Тах, который в настоящее время оккупирован боевиками «Тахрир аш-Шам». Самолеты сбросили на базы террористов бомбы. Второй боевой вылет ВКС РФ был совершен недалеко от деревень Бабила, Харак и Каратай. Сведения о потерях в рядах джихадистов будут уточнятся.

Подразделения армии САР также открыли огонь из тяжелой артиллерии по опорным пунктам радикалов в районе деревни Тахтая, как передает источник в сети Twitter (@ufuk_sy).

Сирийская армия при поддержке российских самолетов и сирийских вертолетов готовится к широкомасштабной наступательной операции с целью взять под свой контроль город Маарет-ан-Нуман и поселок Серакиб, как передает агентство Anna News.

Провинция Хама

На севере провинции в приграничной с Идлибом зоне сирийская армия также продолжает наносить удары по линиям обороны радикалов. Как сообщает портал Syria Watan New, военнослужащие САА открыли огонь из пулеметов по укреплениям боевиков «Тахрир аш-Шам» у поселка Аль-Хавия. Под ударом также оказались линии обороны «ан-Нусры» у деревни Хавиджа, в окрестностях которой не прекращаются провокации со стороны джихадистов.

На высотах горы Шахшабу боевики убили снайпера САА, который обстреливал позиции радикалов в долине Аль-Габ, как сообщает портал Baladi News. Корреспондент местного издания передал, что ответственность уже взяли на себя исламисты вооруженной оппозиции. Радикалы также обстреливают позиции САА у поселка Аль-Хамра. Боевики «Джебхат аль-Ваталия лил-Тахрир» заявили, что ими была отражена попытка наступления у поселка Бадрия.

1 Организация запрещена на территории РФ.