ЛНР обвинила Зеленского в подмене сути Минских соглашений

Луганск, 17 декабря. Проект закона о внесении изменений в конституцию, поданный в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским, — «это очередная подмена смысла и сути минских договоренностей, которая только отдаляет Киев от установления мира в Донбассе». Об этом сообщил журналистам во вторник глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Пасечник рекомендовал украинским властям запомнить, что все предложения, связанные с выполнением Минских соглашений, нужно согласовывать с республиками Донбасса.

«Кроме того, в опубликованном проекте поправок ничего не говорится об особом статусе Донбасса, хотя именно для этого в комплексе мер и предусмотрены изменения в конституцию», — подчеркнул руководитель ЛНР, обвинив Зеленского в подмене сути и понятий минских договоренностей.

По его мнению, глава украинского государства желает «ускорить процесс захвата власти через своих представителей — префектов». Как указал Пасечник, последние будут наделены всеми необходимыми полномочиями по приостановке действий любых правовых актов, принятых местными советами, пишет «Царьград».

Кроме того, Пасечник посоветовал Киеву соблюдать минские договоренности и отказаться от комплексной подмены смыслов.

Как отмечал Infox.ru ранее, граждане Украины беспокоятся, что Зеленский подпишет мир в Донбассе на невыгодных условиях.