Ливийский журналист пропал в международном аэропорту Триполи «Митига», подконтрольном террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Журналист и правозащитник Реда Фхел Ал-Бом исчез в прошедшую субботу, 14 декабря, после приземления в аэропорту «Митига». Представитель СМИ в этот день прилетел на родину из Туниса рейсом «African Airways» в 23 часа. По данным миссии ООН в Ливии (UNSMIL), его задержала группировка, подконтрольная ПНС.

Libyan journalist Reda Fhail Al-Boom was kidnapped late last night after arriving at Maetiga airport. #Libya pic.twitter.com/DaPKuyOqyn — LibyaReview (@LibyaReview) December 15, 2019

«UNSMIL обеспокоена тем, что арест и задержание под стражу гражданина Фхел Ал-Бома может быть вызвано его работой в качестве защитника и журналиста и, следовательно, является нарушением международных обязательств Ливии в области прав человека, касающихся права на свободу и личную неприкосновенность, а также свободы мнений и их выражения», - сообщается в заявлении миссии ООН.

UNSMIL expresses concerns over the enforced disappearance of human rights defender and journalist Reda Fhelboom, calls for his immediate release - full statement: https://t.co/McKANUIxJy pic.twitter.com/gjd3NuBEbn — UNSMIL (@UNSMILibya) December 16, 2019

В защиту плененного журналиста уже выступили активисты, правозащитники и работники СМИ. Они призвали ПНС сообщить местонахождение задержанного и немедленно освободить его без каких-либо ограничений или условий. Под призывом подписались 90 человек, пишет Alwasat. Журналист Реда Фхел Ал-Бом является активистом в области защиты прав человека и мониторинга. За свою работу его отмечали несколькими наградами.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, аэропорт «Митига» находится под контролем группировки RADA. Она входит в состав местного «МВД» ПНС Ливии, которым руководит экстремист Фатхи Башага.

Террористическая группа RADA давно известна похищениями людей в столице Триполи. СБ ООН обвиняет бандформирование в захвате людей с целью выкупа, пытках заключенных и казнях. В частности, в мае этого года эти бандиты захватили двух российских социологов – Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Сейчас россияне находятся в неофициальной тюрьме «Митига». Триполитанская сторона не спешит сообщать в каком состоянии пребывают социологи. При этом Фатхи Башага пытался, искажая факты, обвинить арестованных во «вмешательстве» в выборы Ливии, которые даже не планировались проводиться в этой стране. При этом мужчины работали при полной согласованности с ПНС.

Ранее президент Фонда по защите национальных ценностей Александр Малькевич в День прав человека призвал мировое сообщество усиленно бороться за освобождение плененных россиян. Он отметил, что «премьер-министр» так называемого ПНС Файез Саррадж в Сочи на форуме «Россия-Африка» получил официальное письмо от российской стороны с требованием освободить социологов. Однако «чиновник» так на него и не ответил.