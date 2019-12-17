Дамаск, 17 декабря. Россия предоставит Сирии 100 тыс. тонн зерна в качестве гуманитарной помощи. Об этом во вторник заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе своей встречи с президентом САР Башаром Асадом в Дамаске.

По его словам, поставки начнутся в декабре и продлятся до второго квартала 2020 года. Борисов также с удовлетворением отметил высокие темпы работ по восстановлению разрушенной войной инфраструктуры Сирии и постепенное возвращение страны к мирной жизни.

«Каждый раз, приезжая в Сирию, приятно наблюдать, что восстанавливается мирная жизнь. Я думаю, что за год мы достигли неплохих результатов: начинает восстанавливаться комбинат по производству удобрений, неплохо идут дела в Тартусе», — отметил он.

В частности, вице-премьер РФ напомнил о восстановлении и модернизации химического комбината в Хомсе, в работу которого планируется вложить 200 млн долларов. Завод производит аммиак, карбамид, суперфосфат и другие химические вещества для внутреннего рынка.

Накануне сообщалось, что Борисов прибыл в Сирию с двухдневным визитом. В графике значится встреча с президентом САР Башаром Асадом, министром по делам президентства Мансуром Аззамом и министром иностранных дел Валидом Муаллемом. В повестке переговоров стоит вопрос функционирования порта «Тартус», который был арендован ВМС России, а также возможные таможенные преференции для поставки в РФ цитрусовых, оливок и оливкового масла из Сирии.

Напомним, что война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. В частности, речь идет об «Исламском государстве»1 — запрещенной в РФ террористической организацией, которая с 2014 по 2017 годы включительно контролировала ряд территорий Сирии.

Федеральное агентство новостей провело большое расследование, в котором установило, что США напрямую сотрудничали с боевиками ИГ1, поставляя им оружие, деньги и инструкторов. Также установлена связь между ИГ и сотрудником «Новой газеты» Денисом Коротковым, чей номер был найден в бумагах террористов.

В рамках публикации серии материалов о ситуации в Сирии Федеральное агентство новостей также рассказало о том, как российские военные борются с боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.