Хлебникова призналась, что неизлечимо больна

Москва, 17 декабря. Эстрадная певица Марина Хлебникова призналась, что на протяжении последних 14 лет страдает от неизлечимой болезни.

По словам певицы, врачи диагностировали у нее тяжелое заболевание в 2005 году. В один из моментов она даже не могла самостоятельно встать с кровати. После этого певица замкнулась в себе и перестала общаться с друзьями. В этот момент рядом с певицей остались только родители, дочь Доминика и бывший супруг Антон Логинов, передает «Вечерняя Москва».

«Рядом остались только родители, дочь и Антон — он не ушел. Он кормил меня с ложечки, возил по врачам», — рассказала Хлебникова.

Певица отметила, что в настоящее время она продолжает бороться с недугом, а также отказалась назвать диагноз.

«Я не собираюсь об этом трезвонить на весь мир. Это мое личное», — добавила Хлебникова.

Стоит отметить, что бывший муж Хлебниковой Антон Логинов покончил с собой осенью 2018 года. По словам певицы, экс-супруг не мог смириться с неожиданной кончиной родителей. Хлебникова подчеркнула, что ей с трудом удалось пережить уход мужа. Певица оказалась в больнице с нервным срывом и даже не смогла прийти на похороны бывшего мужа, передает «Царьград».

Напомним, летом 2019 года Хлебникова приняла участие в съемках ток-шоу Андрея Малахова. Фанаты были шокированы худобой и болезненным видом певицы. Однако через несколько месяцев Хлебникова стала выглядеть намного лучше, после чего поклонники перестали волноваться за здоровье певицы.