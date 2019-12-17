ФБК использует опыт летних протестов и «гонконгские методички» для провокаций в 2021 году

Москва, 17 декабря. Директор так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иностранным агентом в РФ. — Прим. ФАН) Иван Жданов заявил, что планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Кампания может стать очередным предлогом для расшатывания обстановки в России через провокации, уличные протесты и беспорядки.

Жданов, отбывший очередные 10 суток ареста, заявил о своем желании принять участие в парламентских выборах. При этом во время летней кампании ФБК он запомнился тем, что собранные им подписи, как и подписи юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь, были забракованы. И если Соболь продолжила пытаться доказывать, что она будет «достойным депутатом» Мосгордумы, то Жданов из игры вышел почти сразу.

Как пишет издание «Политика сегодня», команда Навального использует полученный на выборах в МГД опыт, чтобы радикализовать общество и запустить новую — причем более масштабную — волну протестов с провокациями.

Летняя избирательная кампания в Москве выдалась неспокойной. Все началось, когда Мосгоризбирком отказал ряду выдвиженцев, в том числе Любови Соболь, Ивану Жданову, Илье Яшину, в регистрации кандидатами на выборы из-за недействительных подписей. Кроме того, были установлены факты фальсификации автографов москвичей и обнаружены «мертвые души». Экс-выдвиженцы с вердиктом МГИК не согласились и стали призывать горожан на незаконные митинги, которые сопровождались массовыми беспорядками и погромами. Например, митинг 27 июля закончился задержаниями и возбуждением десятков уголовных дел. Позднее дела в отношении семи подозреваемых были прекращены, однако порядка 15 человек наказали штрафами, условными или реальными сроками.

Как отмечает издание, в 2021 году команда Навального, вероятно, воспользуется не только опытом московских протестов, но и «гонконгскими методичками»: в Гонконге демонстранты нападали на представителей полиции не с пустыми руками, урнами или перцовыми баллончиками, а с «коктейлями Молотова» и другим оружием. Так называемая «оппозиция» может задействовать все возможные ресурсы и прибегнуть к помощи западных кураторов, чтобы попытаться устроить хаос и создать предлоги для радикализации настроений в обществе.

Однако, обращают внимание журналисты, для осуществления такого сценария нужны более яркие игроки, которое имеют реальный политический опыт в отличие от блогеров и популистов. Издание напоминает, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман тоже собирается участвовать в выборах в Госдуму. Причем этот вопрос он обсуждал с Алексеем Навальным в ноябре 2019 года, а сейчас, вероятно уже достиг договоренностей. Сотрудничество с блогером может быть интересно Ройзману с точки зрения медиасопровождения, отмечает «Политика сегодня».