Дамаск, 17 декабря. Россия в ближайшие четыре года планирует инвестировать 500 миллионов долларов в модернизацию переданного в ее управление сирийского порта Тартус. Об этом рассказал вице-премьер России Юрий Борисов в рамках рабочего визита в Сирию.

«Российская сторона намерена наладить работу старого порта и построить новый торговый порт. Сумма инвестиций на ближайшие четыре года оценивается в 500 миллионов долларов», — сообщил он.

По словам Борисова, несмотря на низкую загрузку, Тартус может обеспечить рабочими местами 3,7 тысячи человек. В связи с этим Россия настроена восстановить его и модернизировать до современного уровня.

Кроме того, в планах российской стороны прокладка в некоторых регионах новых железных дорог через Сирию и Ирак для создания транспортного коридора «Средиземное море — Персидский залив». По замыслу инвесторов, это должно увеличить грузопоток через сирийский порт.

В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.

Напомним, двухдневный визит Борисова в Дамаск начался в понедельник, 16 декабря. В первый день он провел встречи с министром по делам президентства Сирии Мансуром Аззамом и главой МИД Валидом Муаллем.

Российский вице-премьер уточнил, что поездка в САР проходит в преддверии декабрьской встречи двусторонней межправительственной комиссии в Москве. Он сообщил, что прибыл в государство специально, чтобы обсудить некоторые детали и «придать дополнительную динамику» дальнейшим шагам двух стран.

В Сирии с 2011 года продолжается военный конфликт. В связи с этим страна испытывает большие материальные трудности. Ситуация осложняется присутствием на территории государства иностранных войск и террористических группировок, среди которых есть формирования «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Представители этой организации с 2014 по 2017 годы включительно контролировали ряд территорий Сирии.

Федеральное агентство новостей провело масштабное расследование о ситуации в Сирии и выяснило, что на протяжении всего конфликта США напрямую сотрудничали с боевиками ИГ1, снабжая их оружием, оказывая финансовую поддержку и направляя для обучения инструкторов. Также ФАН установил связь с террористами ИГ журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова и представил воспоминания местного жителя САР, свидетельствующие о том, как в государстве впервые появились и начали вести борьбу с боевиками российские военные.

1 Организация запрещена на территории РФ.