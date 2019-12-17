В МККК поддержали активность России по возвращению детей из Сирии и Ирака

Россия возвращает своих детей из тюрем Сирии и Ирака: в ноябре на родину вернулись 122 ребенка. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ сообщил о том, что в иракской тюрьме остаются 560 детей из других государств, а также рассматривается примерно 250 сообщений от родственников детей, которые находятся на неподконтрольной правительству территории Сирии. Международный комитет Красного Креста призывает все страны, чьи граждане находятся в местах вооруженных конфликтов в Сирии и Ираке, принять назад женщин и детей из мест содержания под стражей. Об этом заявил в беседе с Федеральным агентством новостей директор управления по оперативной деятельности МККК Доминик Штилхарт.

«Мы присутствуем в Сирии и Ираке и хорошо понимаем ситуацию в регионах. Мы понимаем, что происходит сейчас в небезызвестном лагере «Аль-Хол» на северо-востоке Сирии, где содержатся около 70 тысяч женщин и детей. Мы признаем законность интересов в плане безопасности и понимаем опасения стран, чьи граждане возвращаются из таких мест. Но мы подчеркиваем, что оставить женщин и детей в местах содержания под стражей — недолгосрочное решение проблемы, — прокомментировал Штилхарт. — Мы призываем принять назад этих детей и сделать все возможное для их реинтеграции, хотя и признаем, что это процесс очень сложный, и не хотим недооценить его».

Доминик Штилхарт добавил, что оставить женщин и детей в местах конфликтов — значит мешать решению их проблем гуманитарным способом.

«Я бы еще добавил, что международное сообщество чаще всего говорит о проблеме бойцов-иностранцев и их семей, — уточнил собеседник ФАН. — Но это лишь верхушка айсберга: и в Ираке, и в Сирии живут множество граждан этих же государств, которые сейчас тоже подвергаются стигматизации. Надо прилагать усилия и по их реинтеграции в родные страны».

Напомним, из Ирака удалось вернуть детей, чьи отцы погибли при боевых действиях. Их матери остались на территории Ирака или Сирии и предстали перед судом в этих странах. Часть из них приговорили к длительным тюремным срокам по обвинениям в незаконном пересечении иракской границы, пособничестве терроризму, часть — к пожизненному заключению за совершение террористических действий в рядах запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1. Дети могли бы находиться с ними в тюрьме лишь до трех лет: затем их отправили бы по детским домам и приютам.

1 Организация запрещена на территории РФ.