RT сделал Бутину ведущей стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу»

Москва, 17 декабря. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина стала ведущей стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу», который проводит RT. Накануне телеканал выложил на YouTube ролик-анонс с ироничным названием «Прекрасная Бу-бу-бутина». В нем показаны отрывки новостных передач российского ТВ, посвященных скандальному деле Бутиной, после чего сама девушка произносит «Ну вот я и дома».

Отметим, что Бутина уже успела провести один стрим RT под названием «Молодая кровь». Он был посвящен приговорам по делу о беспорядках во время несанкционированных акций в Москве. Комментируя решения суда, Бутина отметила, что в США человек может получить срок просто за прикосновение к представителю власти, сообщает RT.

Напомним, что Мария Бутина была признана американским судом виновной в деятельности в пользу зарубежного государства без регистрации в качестве «иностранного агента».

Из-за угроз сесть в тюрьму на 15 лет, морального давления, нарушения прав и условий содержания Марии пришлось пойти на сделку со следствием. Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы, 9 из которых россиянка на тот момент уже провела за решеткой. В октябре она вернулась в Россию.

После возвращения девушки на родину с ней связалась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она заявила, что Бутина согласилась работать в качестве эксперта в рабочей группе по защите прав соотечественников за рубежом.