Ройзман и Шлосберг — самые провальные политические проекты Ходорковского

Евгений Ройзман под покровительством олигарха Михаила Ходорковского продвигает интересы его «карманного» политика Льва Шлосберга из партии «Яблоко». Политической пропагандой Ройзман занялся в эфире «Эха Москвы».

В ночь на 15 декабря партия «Яблоко» на 21-м отчетно-выборном съезде избрала нового председателя. Им стал бывший заместитель председателя Николай Рыбаков. По результатам выборов он обошел бывшую главу партии Эмилию Слабунову и лидера псковского отделения «Яблока» Льва Шлосберга.

Оппозиционное сообщество восприняло такой выбор в большей степени негативно. Такие деятели как Максим Кац уверяли, что лишь Шлосберг способен выставить партии верный вектор развития, а с сохранением поста Слабуновой или победой Рыбакова ситуация для «Яблока» лишь ухудшится. К критике итогов партийных выборов присоединился и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который уверял общественность, что политические события его не интересуют. Быстро поменяв свои взгляды, он стал активно продвигать интересы Шлосберга.

Ройзман на «Эхе Москвы»

В эфире программы «Личный прием» от 16 декабря на радиостанции «Эхо Москвы» Ройзман заявил, что за выборами в «Яблоке» все следили очень внимательно. Экс-мэр сообщил, что партию от провала смог бы спасти лишь Лев Шлосберг. Его выбор в качестве председателя дал бы сигнал, что партия готова к обновлению, готова атаковать и идти вперед. Все остальные кандидаты могли привести лишь к стагнации. Выбор Рыбакова — путь к затиханию, когда нужно сидеть и не высовываться, считает Ройзман. Такая позиция вызвала недоумение даже у радиоведущей, которая удивилась, что именно Шлосберг, по мнению Ройзмана, является флагманом перемен.

«Карманные» лидеры Ходорковского

Резкий возврат в обсуждение политической повестки со стороны Ройзмана объясняется интересами не только Шлосберга в «Яблоке», но и главного человека, который за ним стоит — экс-олигарха Михаила Ходорковского.

Ройзман известен тесными связями с Ходорковским, который не только обеспечивает ему солидное финансирование, но и активно продвигает во власть. Олигарх долгие годы пытается подорвать государственный строй России и поддерживает оппозиционных деятелей, вне зависимости от их скандального поведения и поступков. В данном ключе Ройзман выглядит подходящим кандидатом, ведь общество его знает по хамоватому, аморальному поведению, нецензурной брани и оскорблению людей. Однако в политической плоскости поддержка Ройзмана оказалась провалом для Ходорковского.

Ройзман не пользуется поддержкой населения и не способен навязать конкуренцию более эффективным политикам. Неудивительно, что Ходорковский решил найти еще одного, более молодого «карманного» политика, который продвигал бы его интересы в структурах власти. Таким человеком и стал «яблочник» Шлосберг. Ходорковский через различные фонды и НКО выделял солидные средства на деятельность главы псковского «Яблока». Шлосберг не скрывал, что за несколько лет получил не менее шести иностранных грантов на сумму более 200 тысяч долларов. Кроме того, он становился лауреатом премии от Фонда Немцова, который также спонсирует Ходорковский.

Олигарх связывает с политической карьерой Шлосберга большие надежды. Неудивительно, что он лично продвигал его в председатели «Яблока». Теперь этим занялся и другой «карманный» политик — Евгений Ройзман. Планы Ходорковского на этих двух оппозиционеров идут далеко за пределы регионального уровня. Это подтверждает их попадание в его личный список людей, которые, по мнению олигарха, смогли бы эффективно заменить Владимира Путина на посту президента.

Однако, как и в случае с Ройзманом, Ходорковского ожидал новый провал. Шлосберг не смог выиграть конкуренцию даже на внутрипартийных выборах. Место председателя занял Рыбаков — человек, на которого до выборов мало кто ставил. Даже он смог обойти в гонке «перспективного и активного бойца», как описывал Ройзман Шлосберга. Очевидно, что не только народ, но и однопартийцы не хотят видеть главу псковского «Яблока» в большой политической игре. Ведь они прекрасно понимают, что победить в ней, привести партию к развитию и успеху Шлосберг не в состоянии. Ходорковский, выделяя огромные средства на финансирование подрывной оппозиционной деятельности, вновь поставил не на тех и проиграл.