Новогодние советы от Геннадия Онищенко

Приближается Новый 2020 год. Год предстоит непростой — во-первых, он будет високосным, что, согласно суевериям, не сулит ничего хорошего (впрочем, знающие люди советуют этому не верить). Кроме того, в соответствии с восточными верованиями, в 2020 году начинается новый 12-летний зодиакальный цикл, первое животное которого — Белая металлическая крыса.

Как ни важны все эти особенности наступающего года, не нужно забывать о практичном и земном, считает постоянный автор Федерального агентства новостей, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач Геннадий Онищенко. Своими предновогодними советами парламентарий делится с читателями ФАН.

Новогодняя колонка Геннадия Онищенко

Для нас, россиян, наступающий Новый 2020 год очень важен: это год великого юбилея — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В эту Победу наша страна внесла огромный вклад, именно наш народ взвалил на себя все тяготы и лишения самой страшной войны в истории человечества. Мы должны сделать все, чтобы воздать должное ветеранам, в том числе труженикам тыла, которые ковали Победу. Так что весь наступающий год пройдет для нас под знаком этой особой даты.

А чтобы 2020 юбилейный год начался и сложился хорошо, дам несколько несложных, но важных советов.

Как провести новогоднюю ночь

Начнем с новогодней ночи с 31 декабря на 1 января. Что касается новогоднего стола, то для тех, кто придерживается православных канонов, ответ ясен: до вечера 6 января продолжается Рождественский пост, правилами которого строго регламентировано, что можно, и чего нельзя.

Тем же, кто будет отмечать Новый год согласно нашим, еще советским традициям, настоятельно рекомендую в новогоднюю ночь полностью воздержаться от алкоголя. Это тем более правильно, что в уходящем 2019 году в нашей стране наметилась положительная тенденция к сокращению потребления алкоголя на душу населения. Считаю, что эту тенденцию нужно максимально поддерживать и укреплять, и новогодняя ночь — прекрасный повод для соблюдения трезвости.

Это же касается и курения: тем, кто еще не расстался с этой пагубой, настоятельно советую не тащить эту дурную привычку с собой в Новый 2020 год.

За новогодним столом не следует переедать, особенно это касается мясной жирной пищи, колбас, салатов с майонезом и так далее. Отдайте предпочтение легкой закуске, а также фруктам и овощам.

Кроме того, напомню об осторожности при запуске пиротехники, традиции, пришедшей к нам не очень давно, но, к сожалению, пустившей глубокие корни. Если вы не в состоянии отказаться от этой моды, настоятельно рекомендую покупать только лицензионную пиротехнику в специализированных магазинах, а не где-то на рынках и в подворотнях. И напоминаю: ни в коем случае не доверяйте запускать пиротехнику детям. Пусть они наблюдают за фейерверками с безопасного расстояния.

Новогодние каникулы — время здоровья

Новогодние каникулы, которые для работающих граждан на этот раз, к счастью, сократили до восьми дней, советую провести с максимальной пользой для здоровья. Новогодняя неделя — это прекрасная возможность провести больше времени со своими близкими, с детьми. Воспользуйтесь этой возможностью сполна.

Если вы провели новогоднюю ночь правильно, согласно моим советам, если застолье не оказалось обременительным для организма, уже 1 января вы сможете рано встать, чтобы вместе с детьми провести время на природе.

Вообще, новогодние каникулы — период, когда следует как можно больше времени проводить на свежем воздухе. В то же время ничего не имею против традиции посещать с детьми новогодние представления и гуляния, ходить в театры и на выставки. Тут важно не переусердствовать: все эти развлечения не должны быть в ущерб времени, проведенному на свежем воздухе.

Также напоминаю о необходимости правильно сбалансированно питаться, каникулы — не повод переедать и налегать на сладкое, это не полезно ни взрослым, ни детям.

Что касается опасности подхватить в публичных местах грипп и ОРВИ, то сегодня в нашей стране ситуация по этим заболеваниям достаточно спокойная. В этом заслуга моих коллег-медиков, которые провели успешную профилактическую кампанию, благодаря чему в нашей стране прививки от гриппа получило беспрецедентно большое количество людей.

Куда ехать в отпуск

Тем, кто планирует куда-то ехать на новогодние каникулы, особенно с детьми, настоятельно советую отдыхать в своей климатической зоне. Напомню, в России огромное количество климатических зон на любой вкус, с температурой от плюс сорока до минус сорока, поэтому лучше проводить новогодние каникулы на Родине, в идеале — не уезжая далеко от своего региона.

Если вы все-таки намерены отправиться в экзотические страны с жарким климатом, советую обязательно предварительно проконсультироваться с врачом, можно ли вам это делать. Напомню, акклиматизация может стать серьезным испытанием для организма, особенно это касается детей и пожилых людей. А ведь вам еще придется акклиматизироваться при возвращении домой, в свой регион.

Так что, планируя новогодний отдых, будьте разумны, помните, тут главный лозунг, как в медицине: не навреди! Тогда вы действительно с пользой для здоровья проведете новогодние каникулы, наберетесь сил и здоровья для свершений в Новом году.

Уверен, так и будет. Всех с Новым годом!