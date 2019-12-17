В Крыму отреагировали на обещание Гордона лишить Россию полуострова

Севастополь, 17 декабря. Громкое заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что Россия скоро лишится Крыма, Курильских островов, Калининградской области и других территорий, можно считать «самопиаром и истерикой». Таким мнением поделился политолог и член Общественной палаты от Республики Крым Денис Батурин.

По его мнению, Гордон, который и так популярен на Украине, претендует на звание самого известного журналиста. Кроме того, недавно Гордон побывал на саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия). По мнению Батурина, журналист впал в замешательство, увидев, как проходят дипломатические встречи, и узнав об итогах саммита, которые можно назвать печальными для Киева.

«Гордон, как и некоторые другие на Украине, ждет, что Россия «вот-вот развалится» — об этом они говорят с 2014 года, находя только им известные признаки. Поэтому его заявление можно расценивать, с одной стороны, как самопиар, самопрезентацию. С другой стороны, — как определенную интеллектуальную истерику претендующего на ведущую роль в медиа-пространстве господина Гордона», — заявил член ОП в эфире радио Sputnik.

Ранее на слова Гордона отреагировал известный российский телеведущий Владимир Соловьев. По его мнению, украинский журналист занял «сторону империалистической Японии и нацистской Германии», пишет «Газета.ру». Кроме того, Соловьев уверен, что подобными высказываниями Гордон «позорит прекрасную фамилию», передает «Царьград».

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после легитимного референдума, который провели на полуострове в связи с госпереворотом на Украине. За воссоединение с РФ проголосовали более 90% крымчан.