«Газовая война» с Россией может закончиться для Украины назначением нового президента

С помощью решений Стокгольмского арбитража Украина фактически занимается международно-правовым вымогательством по пока еще действующему контракту. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Очередные переговоры

Трехсторонние переговоры Украины, Российской Федерации и Европейского союза по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию пройдут 19 декабря в Брюсселе. Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

«С нетерпением жду следующего раунда трехсторонних переговоров на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря», — заявил он.

Он подчеркнул, что пора уже отправить положительное сообщение рынкам и потребителям.

Ранее поступила информация, «Нафтогаз» и «Газпром» после встречи в Вене смогли прийти к предварительным договоренностям по транзиту газа из Российской Федерации через Украину. Сообщалось, что стороны ведут активное обсуждение конкретики.

Однако позднее «Нафтогаз» опроверг информацию, что Россия и Украина смогли достигнуть предварительного соглашения по транзиту газа из РФ. «Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности», — сообщила пресс-служба компании.

Назначение нового президента

Как отметил Максим Жаров, до конца года новый контракт между Россией и Украиной на прокачку российского газа в Европу вряд ли будет заключен. Украина по-прежнему выдвигает неприемлемые для России требования по цене, объемам прокачки и срокам контракта.

«К тому же с помощью решений Стокгольмского арбитража Украина фактически занимается международно-правовым вымогательством по пока еще действующему контракту. Решение этой проблемы в российско-украинских газовых спорах так же далеко от завершения. Поэтому высока вероятность того, что 2020 год начнется с очередной газовой войны между Украиной и Россией, даже несмотря на попытки Евросоюза избежать этой войны», — пояснил Максим Жаров.

По мнению эксперта, с учетом появившихся, но пока не подтвержденных компанией-оператором «Северного потока — 2» сообщений о вероятном продлении строительства этого газопровода зимой и весной 2020 года, то, вероятно, какой-то контракт на транзит газа с Украиной заключен все же будет. Скорее всего, это будет контракт на один год с минимальными объемами прокачки российского газа в Европу, считает политолог.

«Полный или пока частичный отказ «Газпрома» от украинской ГТС приведет к очередному политическому переделу на Украине. Он в свою очередь приведет к тому, что очень скоро на Украине может появиться новый президент», — заключил Максим Жаров.

В конце ноября текущего года «Нафтогаз» направил «Газпрому» ответ на его предложение продлить контракт на транзит российского газа. И предложили погасить «долг» России перед Украиной газом. Это заявление в Госдуме в свою очередь назвали абсурдом.

Украина угрожала, что в случае отсутствия транзитного контракта займется «конфискацией» российского газа, который предназначается странам Европейского союза, в свои хранилища. В Госдуме такие условия Киева сочли воровством.