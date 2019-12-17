В ОП России рассказали о низкой осведомленности граждан о нацпроектах

Москва, 17 декабря. Низкое знание россиян о национальных проектах выделяет Общественная палата (ОП) в своем докладе о состоянии гражданского общества за текущий год. Отмечается, что более 50% граждан РФ даже не слышали о том, что власти страны реализуют какие-то национальные проекты, а их смысл понимают только 7% россиян.

Финальная версия доумента будет представлена на официальном сайте ОП 17 декабря. Ожидается, что секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева расскажет о главных позициях доклада о состоянии гражданского общества за 2019 год.

Традиционный доклад о состоянии гражданского общества показывает итоги дискуссий и экспертной работы членов действующего состава ОП. По словам Михеевой, граждане страны главным образом ждут помощи в решении бытовых и повседневных проблем, пишет «Парламентская газета».

Она напомнила, что среди приоритетных задач ОП России — работа с обращениями граждан, участие в реализации национальных проектов, проведение экспертизы законодательных проектов и другие.

Напомним, ранее Счетная палата (СП) России рассказала об исполнении бюджетных трат на национальные проекты за 11 месяцев уходящего года. Как отмечал RT, исполнение расходов бюджета на нацпроекты за этот период превысило отметку 70% и составило 1,27 трлн руб.