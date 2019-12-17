Эксперт объяснил «грызню» «Нафтогаза» с правительством Украины из-за американской компании

«Нафтогаз» подал в суд на власти Украины из-за разрешения американской компании вести разработку нефтегазового месторождения Варвинское. В стране «идет грызня» между руководством украинской компании и правительством в газовой сфере. Так считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Известно, что компания Ukrainian Energy выиграла торги на разработку нефтегазового месторождения Варвинское. В аукционе также участвовала дочерняя компания «Нафтогаза», но проиграла. Украинский газовый концерн решил подать иск на правительство, так как увидел нарушения закона в процедуре предоставления Ukrainian Energy прав на разработку месторождения.

Основателем Ukrainian Energy является американский предприниматель Майкл Блейзер, который родился на Украине. В интервью журналу Time Блейзер заявил, что компания Ukrainian Energy получила права на разработку месторождения Варвинское честным путем. Бизнесмен пояснил, что никакого политического давления на Киев в текущих обстоятельствах не оказывалось.

Станислав Митрахович обращает внимание, что на Украине сейчас идет борьба по газовым вопросам, которая является проекцией внутриполитической борьбы в Америке.

«Украина находится под внешним управлением Вашингтона. Элита на Украине ориентируется на различные элитные группы в США, — отметил Митрахович в комментарии Федеральному агентству новостей. — Поэтому они втягивают американцев в свои разборки точно так же, как украинские олигархи пытаются использовать Россию в своих интересах. Эта борьба показывает, что на Украине отсутствует стратегическое видение того, что дальше делать в газовой сфере — то ли приглашать иностранцев для разработок газа, то ли с Россией договариваться. У них нет понимания, что делать, и при этом каждый борется сам за себя».

К тому же нынешнее руководство «Нафтогаза» не лояльно к президенту страны Владимиру Зеленскому, уточняет эксперт. По его словам, между ними «идет грызня», которая, в том числе, проявляется в газовой сфере.

«Предыдущее правительство напрямую конфликтовало с «Нафтогазом». Тогдашний глава кабмина Владимир Гройсман пытался убрать руководство «Нафтогаза» в лице Андрея Коболева и Юрия Витренко, но этого не получалась, т. к. они были завязаны на американцев. Между тем война правительства с «Нафтогазом» шла по многим вопросам, касающимся тарифов, схем анбандлинга и кадровых решений. «Нафтогаз» неоднократно заявлял, что ему не дали разработать то или иное месторождение. Это было давно, а сейчас «Нафтогаз» пытается показать, что они сами с усами и останутся в игре после анбандлинга. Коболев и Витренко хотят показать, что с ними нужно считаться, т. к. они могут саботировать газовые переговоры с Россией. Если Зеленский готов на какие-то компромиссы с РФ, то Коболев и Витренко – это партия газовой войны. К тому же, по их мнению, это выглядит красиво, когда «Нафтогаз» через суды, как положено в Европе, пытается решать споры», — объяснил собеседник ФАН.

Ранее глава министерства энергетики США Рик Перри сообщал об участии Вашингтона в предоставили украинским властям списка кандидатов в состав совета директоров «Нафтогаза». Он назвал сообщения о давлении на Киев по поводу включения в состав директоров «Нафтогаза» «полностью выдуманной историей».

Однако, как писало издание Politico, Перри обратился с просьбой к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы «Нафтогаз» расширил состав совета директоров, добавив в него представителей США.

В статьях Associated Press указывалось, что несколько американских предпринимателей, связанных с Республиканской партией США, этой весной пытались добиться смены руководства украинской компании. Они собирались сместить главу украинской компании Андрея Коболева и заменить его директором по интегрированному газовому бизнесу «Нафтогаза» Андреем Фаворовым. Однако реализовать план не получилось из-за прошедших на Украине выборов и проигрыша на них Петра Порошенко, пятого президента страны.