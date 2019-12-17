Су-27 позволил КНР совершить технологический рывок в авиастроении, считает эксперт

Военный аналитик Андрей Красноперов уверен, что именно российский истребитель Су-27 позволил Китаю развивать самолеты пятого поколения.

Ранее издание Sina Military сообщило, что китайские военные специалисты признали полное превосходство российских Су-27 над американскими легкими истребителями F-16. Так, самолет от КБ «Сухого» «не оставил шансов американскому F-16 на победу», даже несмотря на разрекламированный в медиа образ F-16 как «самой совершенной военной машины».

Автор материала утверждает, что «победой» стал выбор, сделанный китайскими военными в пользу российского истребителя, так как он обладает существенным технологическим преимуществом, позволяющим ему не просто тягаться, а превосходить практически по всем параметрам более легкий F-16.

Еще одним преимуществом в КНР называют цену российского истребителя, которая значительно ниже стоимости F-16. При этом компоновка Су-27, которую взяли за основу китайские конструкторы, позволила сделать серьезный рывок в развитии истребителей НОАК.

Российский военный аналитик, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что китайское правительство поступило верно, когда решило закупать не F-16, а российские Су-27.

«Су-27 — это родоначальник целой серии самолетов. После него пошли другие модификации — Су-30, Су-33, Су-35. А Китай взял базовую модель, с которой начал создавать то, что ему надо. Почему бы и нет, на основе Су-27 можно создать и самолет пятого поколения, просто нужно применить самые современные технологии и использовать композитные материалы. Китай сделал правильный выбор, потому что в случае ухудшения отношений американцы лишили бы их запасных частей и обслуживания. Россия же не стала бы их ни в чем ограничивать. Тем более мы уже поставляем им Су-35», — поясняет эксперт.

Одним из самых важных преимуществ Су-27 является планер, выполненный по интегральной аэродинамической схеме с интегральной же компоновкой — то есть его крыло плавно сопрягается с фюзеляжем, образуя единый корпус. При этом формы и обводы фюзеляжа позволяют выдерживать колоссальные нагрузки и при использовании управляемого вектора тяги двигателей выполнять сложнейшие фигуры пилотажа.

«У Су-27 пока самый совершенный центроплан. Впоследствии начали появляться модификации, добавляющие более мощные крылья, изменяемый вектор тяги, крылышки в переднем профиле кабины, которые управляют самолетом и дают ему такую маневренность, что он может просто лететь хвостом вперед. Может ли тот же F-16 похвастаться такими пилотажными качествами? Нет, и китайцы не дураки: они понимают, на что могут опереться в создании своего авиапарка», — продолжает Красноперов.

По словам собеседника ФАН, командование Народно-освободительной армии Китая вряд ли оказалось недовольно принятым решением закупать именно российскую авиационную технику.

«Сейчас китайцы далеко ушли от того положения в авиастроении, в котором находились лет 30 назад. Предвидение большое у них — вот просто рывок вперед совершили. И этот рывок им как раз обеспечил российский Су-27», — заключил аналитик.

Напомним, в настоящее время модельный ряд китайских истребителей представлен тремя самолетами — J-11B, J-15 и J-16, которые являются модификацией советского Су-27. Отличить китайские и советские истребители может только специалист.