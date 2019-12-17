Россия предложила ООН упростить доставку гуманитарной помощи жителям Сирии

Российская сторона отправила на рассмотрение Совбеза ООН свой вариант резолюции по поставке гумпомощи в Сирию, передает ТАСС. Этот документ стал альтернативой плану, предложенному Германией, Кувейтом и Бельгией. Оба текста сейчас на рассмотрении членов СБ, однако их могут вынести на голосование еще до конца текущей недели. Подробнее об этом — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Берлин, Брюссель и Эль-Кувейт составили проект резолюции, предусматривающий пролонгацию на год так называемых трансграничных операций, то есть доставку гуманитарных грузов в САР под руководством ООН и без согласования с официальным Дамаском. Они предлагают продолжить отправку помощи через четыре уже действующих КПП, а также добавить к ним погранпереход на окраине Телль-Абъяда на сирийско-турецкой границе.

Россия не раз выступала против данного механизма гуманитарных поставок в виду его нетранспарентности. В 2018 году постпред РФ при ООН Василий Небензя принял решение не накладывать вето на эту резолюцию, однако воздержался в ходе голосования в пользу нее.

Сейчас Москва представила свой вариант резолюции, согласно которому трансграничные поставки будут продолжаться еще только полгода и лишь через два блокпоста. Так, Россия предлагает исключить на шесть месяцев КПП Аль-Раматха и Эль-Ярубия. Кроме того, РФ в своем проекте подчеркивает важность доставки гуманитарной помощи во все наиболее пострадавшие регионы Сирии, прежде всего в Идлиб. В тексте российской версии резолюции также фигурирует призыв к ООН ужесточить контроль за доставляемыми грузами и их распределением.

По мнению военного эксперта и заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, оптимизация доставки гумпомощи в Сирию, которую предложила российская сторона, необходима, поскольку зачастую грузы, направляемые по линии ООН, в итоге оседают в руках боевиков. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Мировая общественность неоднократно была свидетелем того, как гуманитарная помощь в результате оказывалась у террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и других группировок в САР, притом делалось это целенаправленно. Те принципы поставок, которые до сих пор проповедуют Брюссель, Берлин и остальные, являются очень уязвимыми и фактически ведут грузы со всем необходимым для населения в руки боевиков. Наш вариант резолюции — это весьма продуманный документ, который впитывает в себя весь наш уникальный опыт противодействия самой большой террористической организации в мире. Также он предусматривает координацию с Дамаском, что является гарантией того, что груз дойдет до получателя», — заметил наш собеседник.

Он добавил, что Россия имеет колоссальный опыт как в борьбе с терроризмом в Сирии, так и в гуманитарной поддержке населения этой страны, поскольку соответствующие акции для местных жителей регулярно проводит и наш Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«РФ доказала свою эффективность в САР на всех уровнях урегулирования кризиса. Москва уже предложила свой полученный там антитеррористический опыт и в формате ШОС, и в формате ОДКБ. Благодаря участию российской стороны Сирийская Арабская Республика сохранила свою суверенность, а конфликт почти полностью перешел из плоскости военного противостояния в плоскость политического урегулирования. Сейчас страна может восстанавливать нормальную жизнь, и это тоже благодаря России, которая всегда сочетала операции против ИГ1 с гуманитарным аспектом. В настоящее время акции поддержки мирных сирийцев продолжаются усилиями сотрудников нашего ЦПВС», — подытожил Андрей Кошкин.

Ранее Федеральное агентство новостей выложило новое расследование, где были раскрыты некоторые оппозиционные СМИ, входящие в сеть США по тиражированию информационных вбросов сирийских террористов. Перед этим был опубликован материал, в котором раскрывается весь масштаб эффективной деятельности россиян в Сирии, в первую очередь в рамках противостояния запрещенному в России «Исламскому государству».

Вторая публикация ФАН из сирийского цикла рассказывает о тесных контактах, поддерживаемых ИГИЛ1 и Соединенными Штатами. Было установлено, что американцы осуществляют регулярные поставки беспилотников и других вооружений джихадистам. В первой статье были выявлены связи ИГ также с рядом российских «либералов». Среди них, как удалось установить корреспондентам ФАН, — сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков и олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.