Соловьев рассказал, как «Новая газета» публиковала заказуху против него

Федеральному агентству новостей стало известно, сколько получает «Новая газета» за публикацию заказного компромата. Журналист, писатель, телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал ценник и методы работы, озвученные бывшим сотрудником либерального издания.

Человек, длительное время сотрудничавший с «Новой газетой», рассказал ФАН, что издание берет два миллиона рублей за публикацию компрометирующего материала на сайте и в газете, и полтора миллиона — с тех, кто ему «сливает информацию».

«Совсем для своих цена в миллион. Но это надо быть прям другом. И кстати, в таком случае [главред Дмитрий] Муратов ни с кем не делится. С двух миллионов часто перепадает и корреспонденту», — рассказал о «внутренней кухне» «Новой газеты» источник ФАН.

По словам информатора, заказчиков у «Новой газеты» очень много, при этом далеко не факт, что тот, кто заплатил за публикацию компромата против своего врага сегодня, сам не окажется на его месте завтра.

«Фактически они шантажируют своих постоянных клиентов тем, что если не будет заказов, то газета начнет работать по ним», — сказал экс-сотрудник «Новой».

Он утверждает, что сегодня основными заказчиками издания являются структуры беглого олигарха Михаила Ходорковского и различные губернаторы.

«Не имею ни малейшего представления, какой ценник у «Новой газеты». Я никогда у нее ничего не покупал и не собираюсь, — заявил в комментарии ФАН журналист, писатель, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. — Но могу рассказать историю, которая была у меня с «Новой газетой». Когда-то они опубликовали информацию о том, как власти Москвы — еще при [мэре Юрии] Лужкове — официально выделили мне квартиру по московским ценам, и были очень довольны этим. Я тогда встретил Муратова и спросил: «А почему ты тогда не опубликуешь всю правду? У тебя же наверняка есть список тех, кому давали квартиры бесплатно и не только квартиры. Почему ты пишешь только обо мне, хотя я взял квартиру по максимальным московским ценам, которые, конечно, были ниже рыночных, но тоже недешево? Будь объективен, дай информацию обо всех сотрудниках СМИ, которые в том или ином виде получали от Москвы квартиры, офисы и все прочее». Муратов сказал, что у него есть такой список, и пообещал его опубликовать. Но, конечно, этого не сделал».

По словам Соловьева, эта история совпала по времени с заказной кампанией против него.

«Могу только догадываться, на основании чего в «Новой газете» появилась такая публикация — то ли из чувства личной глубокой любви, то ли по звонку кого-то из его друзей, то ли кто-то очень убедительно попросил», — добавил Владимир Соловьев.

Как сообщил источник ФАН, по этой же схеме проходят публикации замешанного в контактах с ИГИЛ1 («Исламское государство»1, ИГ1 — запрещенная в РФ террористическая группировка) Дениса Короткова, которому в редакции фактически предоставлен карт-бланш по личной просьбе Ходорковского, хотя сам Муратов недоволен активностью этого журналиста, распространяющего откровенные фейки о ЧВК «Вагнера».

О том, как и для чего «Новая газета» дискредитировала несостоявшегося кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, читайте в интервью ФАН с сотрудничавшим с этим изданием политтехнологом Игорем Мангушевым.

1 Организация запрещена на территории РФ.