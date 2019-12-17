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Двигатель отказал на Ту-22 при штатном полете в Астраханской области

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Двигатель отказал на Ту-22 при штатном полете в Астраханской области

Астрахань, 17 декабря. В Астраханской области при выполнении штатного полета на Ту-22 произошел отказ двигателя. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства обороны РФ.

По сведениям оборонного ведомства, экипаж с отказавшим двигателем сумел отвести воздушное судно от населенного пункта и сесть на грунт. В результате происшествия, по данным Минобороны России, никто не пострадал.

Отмечается, что летчики самостоятельно покинули самолет, в настоящее время доставлены на аэродром. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Источник: Пресс-служба Минобороны России
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