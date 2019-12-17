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Дочь Даны Борисовой госпитализировали после скандала с матерью

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Дочь Даны Борисовой госпитализировали после скандала с матерьюМосква, 17 декабря. Дочь известной телеведущей Даны Борисовой 12-летняя Полина Аксенова оказалась в больнице после очередного семейного скандала. Об этом девочка написала в своем Instagram.

«В деталях все рассказывать не хочу, чтобы не делать хуже маме, но обо всех фактах знает полиция, скорая и опека. Могу сказать, что из-за происходящего папа был вынужден вызвать полицию и приехать сам. Потом для меня вызвали скорую, которая отвезла меня в детскую больницу», — сообщила она. 

Девочка добавила, что ничего «сверхсерьезного» с ней не произошло, и врачи пообещали, что «до свадьбы» все заживет. 

О конкретных причинах ссоры дочь Борисовой не рассказала, сославшись на «старые и новые обиды». Она отметила, что ни в чем не винит мать и надеется на скорое исчезновение конфликта, передает портал «Дни.ру»

Также она указала, что все произошедшее не имеет отношения к испорченными черновиками будущей книги Борисовой «Жизнь в кайф», в которой звезда решила откровенно рассказать о своих зависимостях и пути их преодоления.

Борисова прокомментировала ситуацию с дочерью, объяснив, что в последнюю неделю их отношения стали напряженными, передает «Пятый канал». Ведущая рассказала, что девочка намочила и выбросила ее рукопись, а также в процессе ссор порезала ее шелковую блузу и шарф. 

Звезда поделилась, что пыталась отправить девочку к отцу на пять дней, чтобы завершить работу по книге, однако тот брать девочку отказался. Накануне экс-супруг Борисовой Максим Аксенов приехал в ее квартиру с полицией и врачами скорой помощи, чтобы забрать 12-летнюю Полину. По словам телеведущей, таким образом он хотел проверить, не избивает ли она дочь.

Источник: «Дни.ру»
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