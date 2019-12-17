Киев, 17 декабря. Процесс разведения сил вдоль линии разграничения в Донбассе необходимо продолжить. К этому призвал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Он позитивно оценил разведение сил, которое состоялось на трех участках: в Станице Луганской, Золотом и Петровском. По мнению Романенко, главный итог — прекращение боевых действий. Украинский генерал заявил, что в Донбассе «огонь становится малоэффективным».

«Опыт предыдущих трех точек разведения показывает, что это целесообразно, поскольку в этих районах не ведутся боевые действия, не гибнут наши военнослужащие. Огонь становится малоэффективным», — сказал Игорь Романенко в комментарии изданию Obozrevatel.

По его словам, разводить силы в регионе нужно до тех пор, пока не будет решен вопрос о выборах в Донбассе и пока стороны не договорятся о полном отводе сил. Романенко добавил, что подобные шаги Киев должен предпринимать не потому, что о новом разведении сил заявили в ДНР, а потому что именно такая договоренность была достигнута между президентами России и Украины во время саммита в «нормандском формате».

Ранее в Париже состоялась встреча «нормандской четверки» и прошли двусторонние переговоры президентов России и Украины.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после того, как Донбасс отказался подчиняться новому руководству страны, которое пришло к власти в результате госпереворота, и в ответ на это Киев начал так называемую АТО (позднее была переименована в ООС. — Прим. ред.) против региона.

Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы участии во внутриукраинском конфликте. Российская сторона не раз указывала, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса. Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрвсуессором».