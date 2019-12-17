«Рубин» интересуется полузащитником «Ростова»

Москва, 17 ноября. Полузащитник «Ростова» Роман Еременко может продолжить карьеру в «Рубине». По словам источника Федерального агентства новостей, казанский клуб заинтересован в подписании 32-летнего футболиста. При этом решение о целесообразности сделки будет принято лишь после того, как будет утверждена кандидатуре главного тренера.

Основным кандидатом на вакантный пост является Леонид Слуцкий, который работал с футболистом в ЦСКА. Следует также отметить, что возвращение Еременко, который выступал за казанцев с 2011 по 2014 год, может быть осложнено историей с расторжением контракта и тяжбами между клубом и футболистом в 2014-2015 годах.

Еременко перешел в «Ростов» в январе этого года на правах свободного агента. На его счету 14 матчей, 4 гола и 3 результативных передачи в текущем сезоне.