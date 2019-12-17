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Роскосмос озвучил причину переноса запуска ракеты с европейскими спутниками

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Роскосмос озвучил причину переноса запуска ракеты с европейскими спутниками

Москва, 17 декабря. Роскосмос заявил о переносе запуска ракеты-носителя «Союз-СТ» с 17 на 18 декабря.

Она должна была стартовать во вторник с космодрома Куру во Французской Гвинее и вывести на орбиту пять европейских спутников. Причиной переноса запуска стал отказ системы управления.

«Во время заключительных операций перед пуском ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с блоком коммерческих космических аппаратов автоматика выявила сбой в системе управления», — сообщает пресс-служба Роскосмоса в Twitter.

В настоящее время специалисты выясняют причины неполадок для устранения неисправности. Как уточняет директор по науке европейского космического агентства Гюнтер Хазингер, речь идет об ошибке в программном обеспечении разгонного блока «Фрегат». По его словам, в подобной комплексной миссии нельзя рисковать, поэтому было решено перенести старт на резервную дату.

По информации «Газеты.ру», российская ракета «Союз» должна доставить на орбиту европейский телескоп CHEOPS, космический аппарат OPS-SAT, французский научный спутник EyeSat, французский наноспутник ANGELS, а также итальянский спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1.

Ранее сообщалось, что в Роскосмосе решили отложить испытания водородного двигателя для ракет-носителей «Ангара» с 2020 на 2021 год. Конструкторское бюро химавтоматики, которое является частью «Энергомаша», занято созданием кислородно-водородного маршевого двигателя на протяжении последних 11 лет. Двигатель может многократно включаться во время полета.

Источник: Twitter
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