В «Единой России» прокомментировали слова депутата о малоимущих

Москва, 17 декабря. Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что критические высказывания депутата Госдумы Ирины Гусевой об освобождении малоимущих россиян от НДФЛ вырваны из контекста. Об этом он сообщил во вторник во время пресс-конференции.

«Мне приходят сообщения о том, что Гусева уже опровергла это заявление, она сказала, что это вырванные из контекста слова, которые были сказаны два месяца назад», — передает ТАСС слова Исаева.

Кроме того, по его словам, в обществе время от времени идут споры «о дифференциации подоходного налога, причем не только в сторону повышения для богатых, что, естественно, наиболее привлекает левую оппозицию, но и в сторону снижения ставки подоходного налога для малоимущих граждан».

Он указал на то, что данная инициатива заслуживает обсуждения и изучения, но нужно взвесить все плюсы и минусы.

Депутат Госдумы Александр Старовойтов в эфире НСН не исключил, что высказывания Гусевой могут быть искажены и вырваны из контекста, но призвал все-таки проверить их на этичность.

Как сообщала ранее Deita.ru, в прессе появились высказывания Гусевой, которая якобы выступила против освобождения от НДФЛ малоимущих. По ее словам, такой шаг может коснуться и тех, «кто не работал ни одного дня» и сидел за решеткой.