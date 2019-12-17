Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни. События дня. ФАН-ТВ

Украинский «Нафтогаз» подал в суд на власти Киева Украинский «Нафтогаз» подал в суд на власти Киева из-за того, что ранее они выдали американской компании разрешение на разработку нефтегазового месторождения Варвинское. Об этом сообщает американское издание Time. В документе указывается, что украинское руководство нарушило закон, когда в июле этого года предоставило американскому предприятию Ukrainian Energy право на разработку месторождения. На это же претендовала «дочка» «Нафтогаза». По данным издания, одним из основателей Ukrainian Energy является американский предприниматель Майкл Блейзер, который родился на Украине. Он входит в число сторонников бывшего главы Министерства энергетики США Рика Перри. Блейзер подчеркнул, в данном случае никакого политического давления на Киев не оказывали.

Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф приговорен к смертной казни за госизмену. Об этом объявила коллегия из трех человек. По закону страны, любой, кто нарушает конституцию «с применением силы или ее демонстрации», виновен в госизмене. Мушарраф занимал пост главы Пакистана с 2001 по 2008 год и, по данным следствия, совершил государственную измену в 2007 году, когда ввел чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда. Уголовное дело против Мушаррафа завели в 2013 году. В 2016 году экс-президента исключили из списка людей, которым запрещен выезд. 72-летний Мушарраф уехал в ОАЭ на лечение. С тех пор он находится в Дубае, и следствие считает, что так он скрывается от правосудия.

«Уралтрансмаш» изготовил партию новейших самоходок «Коалиция-СВ» Предприятие «Уралтрансмаш» изготовило первую опытную партию новейших самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ». Об этом рассказал гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров. По его словам, установка на данный момент «обгоняет время». «Я думаю, что основу парка самоходных артиллерийских установок в этом калибре составят именно модели 2С19М1 и модернизированные 2С19М2, в которых заложен просто гигантский усовершенствованный потенциал», — подчеркнул Семизоров. Ранее на форуме «Армия-2018» руководитель Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что новейшие самоходные гаубицы «Коалиция-СВ» стали первой фазой на пути к роботизации военной техники.