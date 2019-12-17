Тысяча новобранцев пополнит ряды полиции и жандармерии ЦАР после обучения

Банги, 17 декабря. Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) назвали имена тысячи новобранцев, которые пройдут обучение и пополнят ряды полиции и жандармерии. Об этом пишет aBangui.com.

Обучение новобранцев проводится в рамках восстановления сил безопасности ЦАР. Директор канцелярии МВД республики по вопросам общественной безопасности Жан-Сосфен Денгбе подчеркнул, что программа позволит омолодить кадровый состав полиции и жандармерии. Отмечается, что из 1000 новобранцев 258 — женщины.По словам Денгбе, будущие жандармы и полицейские в ближайшее время отправятся в учебные заведения. Прозрачность отбора новобранцев для обучения гарантировалась многосторонней комплексной миссией ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) в качестве партнера.

Напомним, обучением солдат в ЦАР занимаются в том числе и российские инструкторы в рамках поддержки, которую оказывает РФ оказавшейся в кризисной ситуации республике. После того, как РФ добилась от Совета Безопасности ООН частичного снятия эмбарго на поставку вооружения, Москва направила в ЦАР партию боеприпасов и стрелкового оружия, а также 170 гражданских инструкторов. Весной текущего года Вооруженные силы ЦАР (FACA) провели уже седьмой выпуск солдат, подготовленных россиянами. Инструкторы из РФ успели за год обучить порядка 2 тысяч военнослужащих ЦАР. Еще 3,4 тысячи солдат за три года подготовила европейская миссия EUTM-RCA, пишет «Экономика сегодня».

Отметим, что некоторые СМИ пытались бездоказательно связать присутствие российских инструкторов в ЦАР с ЧВК «Вагнера». Власти ЦАР, в том числе и президент республики Фостен-Арканж Туадера, неоднократно опровергали подобные фейки. Туадера ранее подчеркивал, что инструкторы из РФ были направлены в ЦАР в рамках сотрудничества Москвы и Банги, чтобы обучить местных военных пользоваться оружием которое Россия согласилась отправить республике для восстановления безопасности. Кроме того, российские гражданские инструкторы находятся в ЦАР с согласия Совбеза ООН.