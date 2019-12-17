Учения ВМФ РФ и ВМС Сирии укрепят взаимопонимание между военными, заявили в ГД

В Средиземном море начались боевые учения Военно-морского флота (ВМФ) РФ и ВМС Сирии. Эти мероприятия помогают улучшить эффективность взаимодействия вооруженных сил России и Сирии. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне, депутат Александр Шерин.

По словам контр-адмирала Александра Юлдашева, тренировка маневров пройдет в районе порта Тартус акватории Средиземного моря. В российско-сирийских учениях примут участие отечественные надводные корабли, самолеты с авиабазы «Хмеймим», а также ракетные катера и тральщики ВМС Сирийской Арабской Республики.

Известно, что в море тактические группы кораблей двух государств проведут совместное маневрирование. Однако зона учений не ограничится Средиземным морем.

«На берегу подразделения охраны и обороны отработают вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, борьбы с незаконными вооруженными формированиями…» – рассказал контр-адмирал.

Вооруженные силы двух государств проведут отработку навыков по локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус. Главной целью мероприятий является повышение уровня взаимодействия между военными двух стран для дальнейшей успешной борьбы с незаконными бандформированиями.

Как утверждает Александр Шерин, военные учения укрепляют боевую слаженность группировок флотов РФ и Сирии. Он подчеркивает, что участники военной тренировки на таких мероприятиях лучше узнают возможности друг друга.

«Учения помогают подразделениям обоих государств тренировать ориентирование на любой местности при выполнении любых задач – сказал Шерин. — Ведь когда речь идет о боевых учениях, то отработка и слаженность совместных действий — это важный вопрос. Люди должны отработать единый алгоритм действий по тем командам, которые у нас существует. У них один боевой устав, а у нас могут быть другие требования. Соответственно, ВМФ РФ и ВМФ Сирии смогут вырабатывать единое понимание действий, сигналов и команд. Это приводит к тому, что наиболее эффективно могут использоваться вооруженные силы двух государств. Чем чаще мероприятия будут проводить, тем более эффективно будет работать система взаимодействия между вооруженными силами России и Сирии».

Кроме того, представители командования Сирии имеют возможность узнать новейшие виды вооружения России. К тому же военные мероприятия положительно сказываются на ситуации в Сирийской Арабской Республике, объясняет парламентарий.

«Только наличие контролируемой обстановки позволяет проводить такие совместные учения. Эти мероприятия вселяют в противников объективный ужас, что лучше не связываться с сирийской и российской армией», — добавил Шерин.

Ранее редакция ФАН опубликовала новое расследование, посвященное Сирии. В материале ФАН рассказывается о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в САР. В американскую сеть СМИ входят «Медуза», «Новая газета» и «Радио Свобода».

Второе расследование ФАН было посвящено связям США с террористами ИГИЛ1. Журналисты ФАН смогли получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке террористической группировки ИГ1.

В третьем материале ФАН, было рассказано о помощи России Сирии и героизму россиян в борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) на территории Сирии.

В первом материале рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.