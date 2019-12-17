Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Катя-мандат сбросила шкурку
«Депутат от Навального» Екатерина Енгалычева подозревается в рейдерском захвате и вымогательстве
17 ДЕКАБРЯ 2019
Бывшие соратники депутата Московской городской думы Екатерины Енгалычевой в интервью Федеральному агентству новостей рассказали о ее «подвигах» в столичном муниципальном округе Марьино.

По мнению собеседников ФАН, сегодня имеются все основания для того, чтобы отозвать депутатский мандат у эффектной блондинки, пополнившей ряды московских избранников народа в сентябре этого года.
Екатерина Енгалычева. Скрин: facebook.com
Коротко напомним, кто же такая Екатерина Енгалычева и почему в последнее время ее фамилия так и мелькает в СМИ.

В МГД нынешнего созыва Енгалычева прошла от партии КПРФ при поддержке проекта «Умное голосование» Алексея Навального.

Алексей Навальный
Скандально известный блогер
Это наш депутат!»
ликовал в конце октября блогер, комментируя речь Енгалычевой в МГД.
«Коммунистка» сразу обратила на себя внимание неординарными выступлениями и участием в «креативных» акциях. Из ее последних ярких перформансов — заявление о признаках Апокалипсиса и грядущего поголовного чипирования людей, выдвинутое в связи с обсуждением законопроекта о введении учета заболевших животных.

Засветилась Енгалычева и во время расклеивания 9 декабря портретов российских тележурналистов на урны в рамках акции «Очистим Москву от грязи». Таким экстравагантным образом несколько депутатов-коммунистов выразили протест против действий «лживых пропагандистов».
За такое раньше снимали с выборов. Скрин: bloknot.ru
Сама Енгалычева при этом позировала перед камерами с портретом тележурналиста НТВ Андрея Караулова. Выбор «жертвы» вряд ли случаен: незадолго до этого журналист обнародовал предполагаемое исковое заявление депутата в суд, где та чистосердечно признается… в сокрытии доходов.

В бумагах Караулова сказано, что Енгалычева, готовясь стать депутатом МГД, регистрировала купленное ею имущество на своего покойного сожителя, чтобы ни у кого не возникло вопросов к источнику ее доходов.

Дело в том, что деньги она получала «в черную», как следует из продемонстрированных Карауловым документов. В суд же Енгалычева обратилась, чтобы отсудить это имущество у родственников усопшего.

Андрей Караулов
Тележурналист
Оставить жалобу без удовлетворения. Скрин: mos-gorsud.ru
На сайте Мосгорсуда зафиксировано как минимум пять судебных процессов между Енгалычевой и семьей ее гражданского мужа Сергея Скуратова, умершего в 2015 году. Причем одно из этих дел (№ 33-18522/2017) непосредственно посвящено разделу имущества. К несчастью для депутата, она в том процессе проиграла не только районный суд, но и апелляцию в Мосгорсуде.

В другом судебном процессе с участием родственников Скуратова Енгалычева должна была стать ответчиком, причем ей грозила уголовная ответственность по обвинению в краже, совершенной в крупном размере.

Родственники обвинили Енгалычеву в том, что она начала распоряжаться имуществом своего гражданского супруга еще до вступления наследников в законные права и перевела с его карты более 200 тысяч рублей на свой счет. За год до старта недавней избирательной кампании в Мосгордуму Енгалычева возместила семье ущерб и уговорила отозвать иск.

Корреспондент ФАН пообщался с тремя коллегами Енгалычевой, с которыми она взаимодействовала в Марьине. Все они единодушны в том, что история, рассказанная Карауловым, выглядит вполне правдоподобно. Тем более что им хорошо известны другие эпизоды из жизни депутата, которые вполне вписываются в образ разоблаченной коммунистки.
«Коммунистка» Енгалычева отдыхает за границей от забот о родном округе. Скрин: vk.com

«Признавалась лучшим экспертом»

От скромности депутат не умрет
Енгалычева долгое время жила в Марьине и до 2017 года занимала депутатское кресло в местном совете депутатов. Однако на выборы 2019 года она выдвигалась уже совсем по другому — 42-му — избирательному округу столицы, включающему Дорогомилово, Раменки и часть района Фили-Давыдково.

При этом еще за год до окончания своих полномочий муниципального депутата она перестала появляться на заседаниях совета, продала свою квартиру в Марьине и фактически бежала в Раменки.

Чем же было вызвано ее бегство?

Официальная биография Енгалычевой об этом умалчивает. Жизненный путь депутата, представленный на созданном в преддверии сентябрьских выборов в Мосгордуму сайте, выглядит довольно лаконично, почти скромно:
Родилась в 1984 году в семье военного офицера в г. Ленинград. Окончила Московский педагогический государственный университет. Работала экспертом по недвижимости. Дважды признавалась лучшим экспертом года»,
говорится на сайте Енгалычевой.
Где и кем именно Енгалычева признавалась «лучшим экспертом», не уточняется, как и то, что высшее образование будущая народная избранница получала с большим трудом. По информации источников ФАН, путь марьинского риэлтора к заветному диплому специалиста растянулся на целых 15 лет.

Это подтверждается и информацией о членах совета депутатов муниципального округа Марьино за 2012–2017 годы. Все они имеют высшее, в основном экономическое образование, и только у Енгалычевой значилась обтекаемая формулировка «незаконченное высшее»:
Образование незаконченное высшее. Скрин: amom.mos.ru
В преддверии предыдущих выборов в МГД в 2014 году — в них Екатерина тоже участвовала — у нее еще не было заветной корочки, хотя по возрасту она уже могла бы защищать диссертацию.

Но на эту скользкую тему Енгалычева предпочитает не распространяться. Куда больше на ее предвыборном сайте уделяется внимания достижениям ее как мундепа с 2012 по 2017 годы.

«Смогла добиться от чиновников правительства Москвы подписания акта частичной реализации на дом по адресу: ул. Братиславская, д. 6, что позволило людям оформлять право собственности и не стать обманутыми дольщиками», — в частности, заявляется на сайте Енгалычевой.
«А сними меня так, чтоб попала толпа». Скрин: kremlinrus.ru
При этом опять же не уточняется, что счастливой собственницей апартаментов стала, в числе прочих, и сама Енгалычева. Как раз по этому адресу она впоследствии накопила многотысячные долги за коммунальные услуги и погасила их только перед продажей собственности новому владельцу.

«Ей удалось добиться отмены строительства целого ряда объектов, против которых выступали жители: 1) на Мячковском бульваре, вл. 4; 2) на ул. Марьинский парк, вл. 42Б, корп. 48 (у дома 31 по ул. Перерва); 3) на ул. Люблинская, вл. 153–155; 4) гигантского ТПУ «Братиславская» на площади в 19 гектаров», — также сообщается на сайте депутата.

Вот только, как выяснил ФАН, почти у каждого «достижения» Енгалычевой из этого списка имеется своя закадровая история, ничуть не красящая депутата.

Скажем, объект на Мячковском бульваре в Москве, отмены строительства которого «добилась» Екатерина, должен был стать… физкультурно-оздоровительным комплексом прямо у станции метро «Братиславская».

Впрочем, можно допустить, что части жителей этого района ФОК действительно был не нужен: спортивных учреждений там вполне достаточно, а новый центр предполагалось строить весьма близко к жилым домам…

Приглядимся внимательнее к этой истории из жизни «депутата от Навального».
Скрин: facebook.com

«И вот тогда приехала Катя»

Как пиариться на чужой борьбе
Незадолго до этого, в 2013 году, Екатерина Енгалычева познакомилась с известной в Марьине активисткой, руководителем специализирующейся на муниципальном общественном контроле организации АНО «Профрайон» Линой Рыхтиковой.

После работы в правовом управлении Совета Федерации кандидат юридических наук Рыхтикова как раз занималась защитой прав жителей Марьина.

Лина Рыхтикова
Общественная активистка
Я об этой истории (с ФОКом. — Прим. ФАН) тогда не знала — это же далеко от моего дома. Мне позвонила как раз Енгалычева, она отдыхала тогда в Крыму, попросила помочь разобраться. Я приехала, посмотрела, что, действительно, строители уже начали рыть котлован, поставили вагончики, огородили территорию забором...» — рассказала Рыхтикова нашему агентству.
Возле метро «Братиславская» в Москве. Скрин: uvao.mos.ru
Вместе с ведущим научным сотрудником Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Максимом Залоило, контакты которого прямо с черноморского побережья предоставила Енгалычева, Лина Рыхтикова изучила всю документацию по строительству ФОКа, найдя там целый ряд нарушений и противоречий.

Но обращение в суд могло надолго затянуть разбирательство, а недовольные жители к тому моменту уже были вымотаны круглосуточными дежурствами на месте предполагаемого строительства.

Максим Залоило
Юрист
«Тогда мы с Максимом нашли административный способ — создать конфликтную комиссию. Мы пошли к Сморякову — тогда он был главой управы (руководитель столичной управы «Марьино» Александр Сморяков. — Прим. ФАН) и заставили его выйти на префектуру и создать эту комиссию. И вот тогда приехала Катя», — вспоминает собеседница ФАН.
В течение месяца инициативная группа добилась рассмотрения ситуации со строительством спорткомплекса на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы, доказала наличие нестыковок в документах по проекту, и договор с застройщиком был расторгнут.

Александр Сморяков
Бывший глава управы «Марьино»
Не любит Катя стройки. Скрин: federalcity.ru
«Был создан прецедент. Вы не представляете, сколько было радости: так быстро этого никто не ожидал», — поделилась юрист.
Тем временем Рыхтикова выяснила, что Енгалычева вообще-то не имела к стройке ФОКа никакого отношения, поскольку являлась депутатом совета от другой московской территории.

Более того, депутат, похоже, предложила застройщикам найти «альтернативный» вариант развития ситуации.
На меня вышла представитель застройщика и говорит: Лина Юрьевна, я считаю, что мы можем договориться. Я отвечаю: О чем? С вами разговор окончен. Вы должны уже оттуда уйти. И слышу в ответ: а Екатерина нам сказала об альтернативе»,
— вспоминает Рыхтикова.
В ответ на логичное недоумение собеседницы ФАН Енгалычева пояснила, что с застройщиками она познакомилась и обменялась телефонами на заседании конфликтной комиссии. А также предположила: может так случиться, что фирма-застройщик сейчас подаст в суд на правительство Москвы за расторжение договора. «Интуиция» Енгалычевой оказалась феноменальной: ее прогноз в точности сбылся.

Прямой конфликт интересов? Лина Рыхтикова предполагает менее тяжкий грех.

По ее мнению, мундеп Енгалычева, планировавшая через год участвовать в выборах в Мосгордуму, просто захотела присвоить себе лавры победителя в той истории. Но поскольку на тот момент ее участие в борьбе за интересы жителей было крайне скромным, вполне возможно, мундепу показалось хорошей идеей сделать дубль — только уже с собой в главной роли.

ФОК в итоге так и не появился, но жителям домов на Мячковском бульваре уже после вынесенного в их пользу решения пришлось погрузиться в противостояние со строителями еще на три года.

Зато в биографии Екатерины добавилась красивая строчка.

«Жуткая должница»

Платить коммуналку? А зачем?
Зато другая история «борьбы» Енгалычевой за интересы жителей не нашла отражения в списке достижений на ее официальном сайте. Возможно, из-за некоторой скромности политика, а может быть, по другим причинам.

На тот момент марьинский мундеп активно отстаивала право почти 400 москвичей приватизировать приобретенные ими апартаменты в доме № 6 по улице Братиславская, не особо афишируя, что одним из претендентов на собственность там являлась она сама.
«Я спрашиваю: Катя, а почему ты мне не сказала, что у тебя у самой там апартаменты? Ответ был гениальным: а вы не спрашивали!» — вспоминает Лина Рыхтикова, которую Енгалычева попросила подключиться к решению и этого вопроса.
Поскольку жители действительно имели право оформить в собственность приобретенные ими апартаменты, вопрос был решен в их пользу. Однако Енгалычева продолжила оставаться героиней скандальных разборок, связанных с этой недвижимостью.
Она постоянно была должна, и управляющая компания, к сожалению, была не в состоянии оказывать более качественно услуги из-за таких вот непорядочных граждан, как она»,
— сообщил ФАН представитель руководства коммунальной организации, управлявшей зданием, где находились апартаменты (фамилия имеется в распоряжении редакции).
Агитация в разгаре. Скрин: twitter.com
По словам источника ФАН, свое нежелание оплачивать коммунальные услуги Енгалычева объяснила… слишком высокими тарифами, поскольку сравнивала их со стоимостью обслуживания обычного жилья. Между тем, она как риэлтор должна была знать, что апартаменты относятся к коммерческой недвижимости и всегда дороже в обслуживании.
«Здание считалось особо сложным в обслуживании: там собственная подстанция, свой тепловой пункт… Я уж не говорю о том, что там стоит импульсная система отопления, которая тоже требует внимания. Естественно, стоимость обслуживания высокая. А она твердила: мол, мы жильцы, мы жильцы! Хотя у нее в документах было четко прописано, что это нежилое помещение. Из-за этого она, естественно, скандалила там — она была жуткой должницей», — рассказал представитель управляющей компании.
По его информации, апартаменты Енгалычевой стоили около 10 миллионов рублей. И это тоже вызывало вопросы: откуда у работающего на безвозмездной основе муниципального депутата — и по совместительству риэлтора — такие деньги?

Впрочем, подтверждений ходившим в районе слухам никто специально не искал — это, в отличие от «коммунального саботажа» Екатерины, считалось ее личным делом.
Селфи на фоне автозаков. Скрин: activatica.org
Я не следователь, я не знаю, каким образом они были приобретены. Каким образом она приобрела это все, будучи простым риэлтором»,
— рассуждает собеседник ФАН.
Уже позже ходившие в районе слухи найдут подтверждение в судебном споре, инициированном самой Енгалычевой против родственников своего умершего сожителя по поводу других объектов недвижимости. Однако к моменту начала тяжб апартаменты на улице Братиславская уже были проданы.

И только тогда, по словам представителя управляющей компании, Енгалычева наконец погасила свои долги — продать недвижимость с таким обременением она просто не смогла бы.
Своя среди своих. Скрин: twitter.com

«Сорайонник» Навальный

Дети сидят, блогер — на свободе
Енгалычева обращалась к Рыхтиковой еще один раз — с просьбой поддержать Алексея Навального на выборах мэра Москвы в 2013 году и выступить в качестве наблюдателя от партии КПРФ.
«Спрашиваю ее: зачем тебе это надо? Она мне говорит: ну это же наш кандидат, наш сорайонник! Но я в то время вообще его не знала, хотя пятнадцать лет уже на тот момент жила в районе и десять из них занималась общественным контролем. Но ни в одном общественном проекте в Марьине я Навального не видела, он ничего для Марьина не сделал», — рассказала Рыхтикова.
Общественница тогда согласилась поработать наблюдателем на выборах — ей был интересен новый опыт.
Енгалычева на защите Навального. Скрин: twitter.com
«Навальный набрал тогда (в Марьине. — Прим. ФАН) всего 22%. Это его район, заметьте, уж здесь он мог хотя бы 50% набрать. Тогда-то я увидела, что Навальный в собственном районе не пользовался спросом у жителей. Однажды он организовывал митинг, и к нему пришли 30 человек. Это в Марьине, где он живет! Больше он сюда с митингами не приходил. Но Катя-то постоянно с ним общалась», — поясняет Рыхтикова.
Напомним, что на выборах московского мэра в 2013 году Навальный, после целого ряда уступок со стороны единороссов, смог набрать лишь 27%. На этом фоне еще более низкий результат в его родном районе говорит сам за себя.

За последние годы Лина Рыхтикова окончательно разочаровалась в этом «борце с коррупцией».
Расследует ли Навальный капиталы «слуги народа»? Скрин: twitter.com
Сейчас же дети сидят, которых он сагитировал прийти на митинг. Они сидят, а он на свободе! Просто до слез доходит: у меня самой двое детей. Я даже хотя бы поэтому не могу хорошо относиться к Навальному»,
— говорит Рыхтикова.
Уже через несколько лет после того, как и Енгалычева, и Навальный уехали из Марьина, Лина Рыхтикова узнала о выдвижении бывшего марьинского депутата на выборы в Мосгордуму в 2019 году и ее поддержке со стороны проекта «Умное голосование».
«Зачем ты дружишь с такими, как Енгалычева, зная ее подноготную? — мысленно обращается к Навальному собеседница ФАН. — Тоже вопрос. Тебе нужны именно такие, потому что ты боишься управлять настоящими профессионалами? Ты боишься, что профессионалы будут проталкивать свои, настоящие идеи, а не твои, суррогатные?»
«Депутат от Навального». Скрин: mos.ru

«Сбрасывающая шкурку»

Вольные отношения Енгалычевой с законом
Уже в следующем году после выборов мэра Москвы с участием Навального достоянием марьинской общественности стала еще одна история, вызвавшая массу вопросов к Енгалычевой. Об этой истории рассказала ее коллега по совету депутатов предыдущего созыва и по совместительству бывшая соседка Светлана Логинова.

Светлана отзывается о Енгалычевой не в самых лестных выражениях.

Светлана Логинова
Экс-депутат в Марьине
«Этот человек абсолютно непорядочно себя вел в тот момент, когда мы были знакомы. Она могла создавать видимость, что она — сама добродетель, а потом совсем в другом ключе проявлялась. Дамочка эта — такая царевна-лягушка, которая периодически сбрасывает шкурку: то она царевна, то она лягушка», — вспоминает Логинова.
По словам бывшей коллеги Енгалычевой, они познакомились еще до избрания в местный совет депутатов: оказались соседями в доме по улице Перерва, расположенном в том же Юго-Восточном округе Москвы.
Скрин: dosye.top
«Мне стало известно, что она входит в правление нашего дома. Я ей сказала тогда, что хочу прийти на заседание правления и послушать, что делается для дома. Она мне ответила — дословно говорю: не лезь сюда, здесь мы рулим. После этого у меня, естественно, возникли вопросы, и я начала разбираться, чем они «рулят», — рассказала Логинова.
По словам Светланы, Енгалычева проживала в доме на Перерве в квартире у родственников, где не имела собственной доли, то есть жилплощадь была не ее. При этом Енгалычева умудрилась пробиться в состав правления товарищества собственников жилья «Камея» — вопреки Жилищному кодексу РФ.

Напомним, в ЖК РФ прямо говорится о невозможности для несобственника стать даже обычным участником ТСЖ.
«Она вошла в правление ТСЖ и имела доступ к расчетному счету дома в банке. На него поступали деньги от аренды рекламной площади: агентство недвижимости разместило рекламу на нашем доме», — добавила Логинова.
Хорошее настроение. Скрин: facebook.com
Позже выяснилось, что Енгалычева вместе с председателем правления на тот момент пыталась без проведения собрания жильцов передать дом в управление компании, которая пользовалась в районе крайне сомнительной репутацией.
«И тогда жители обратились ко мне, чтобы я стала председателем. Мы провели собрание, они проголосовали — 76,6% кворум там был. И мы судились с этим Сергеем Мошняковым (на тот момент — председатель ТСЖ «Камея». — Прим. ФАН). Компания, которая хотела захватить наш дом, предъявляла в суде документы, что у них уже заключен договор на управление домом. Но они не могли такой договор заключить, это должны были решать жители на общем собрании», — пояснила Логинова.
В 2014 году, когда стало известно, что Енгалычева собирается баллотироваться в Мосгордуму от 25 избирательного округа («Марьино»), Светлана Логинова обратилась к Рыхтиковой, как к известной общественной активистке района, чтобы та помогла обнародовать сведения о вольных отношениях Екатерины с законом.
Рашкин, Енгалычева и деньги. Скрин: activatica.org
«Я написала Валерию Рашкину (глава московского отделения КПРФ. — Прим. ФАН) и изложила ему все, что мне рассказала Светлана Логинова, — вспоминает Рыхтикова. — Написала ему: если вы так опекаете Енгалычеву, то ее рано выпускать на выборы. Она не понимает, что такое власть, и за ней тянутся такие вещи. А Рашкин мне отвечает: ничего страшного — приговора же нет!»
Впрочем, в 2014 году Енгалычева, с приговором или без, так и не смогла стать депутатом Мосгордумы: в своем родном 25 избирательном округе она проиграла Людмиле Стебенковой.

А в следующем году умер гражданский муж Екатерины. И примерно в то же время она… уезжает из Марьина — но продолжает при этом оставаться депутатом муниципального совета этого района.
Грудью стоит на защите бюджета. Скрин: mos.ru

Нет, она не Соломон

И тут депутат Енгалычева повела себя на редкость странно...
В 2016 году Енгалычева, выпавшая из поля зрения своих избирателей, снова появляется в Марьине — на уличной акции против строительства транспортно-пересадочного узла у метро «Братиславская».

Строительство должно было занять большую площадь и предполагало снос рынка, что не устраивало многих жителей соседней улицы. Но вместе с ним был запланирован и перенос стоянки автобусов, которая раздражала уже жителей на другой стороне улицы, — им-то появление ТПУ было на руку.

Мнения разделились. Что же делает мундеп Енгалычева, в обязанности которой входит защита интересов всех избирателей района?
«Она занимает позицию жителей, которым неудобно это строительство. Они выступают против, и она приводит всех с этой стороны. Приводит Рашкина. И не приводит ни одного оппонента. Мне начинают звонить жители с другой стороны улицы: мы против того, чтобы у нас тут был отстойник, пусть строят ТПУ!» — рассказала Рыхтикова.
Тогда было решено провести опрос жителей на одном из заседаний совета депутатов. Вопрос о строительстве ТПУ «Братиславская» значился первым в размещенной на сайте повестке заседания. Все «стоячие» места в зале были заняты пришедшими добиться справедливости жителями.

Однако за несколько часов до начала заседания повестка была изменена, и острый вопрос из нее… испарился. Жители были возмущены и пытались поднять тему, из-за которой пришли. Среди них была и Рыхтикова.

И тут депутат Енгалычева повела себя на редкость странно. Этот человек «с обостренным чувством справедливости», как поется в биографии на ее сайте, молча просидела все то время, пока жители пытались заставить депутатов их выслушать. Хотя, несмотря на свое опоздание к началу заседания, у Енгалычевой было достаточно времени, чтобы подключиться.

Все это хорошо видно на снятом в зале видео:
После неожиданно объявленного перерыва к Енгалычевой подходит Рыхтикова, и та все-таки решается выступить. Но для того лишь, чтобы вежливо предложить жителям уйти, — в видеоролике это происходит на 36-й минуте.

Отдадим должное Енгалычевой: она все же попыталась добиться от главы совета ответа на вопрос, когда будет решаться вопрос по ТПУ. Но, не получив внятной информации, на этом успокоилась. А мнения жильцов в тот день так и не выслушали.
«Глава управы мне потом говорит: депутат выступила и уехала, опрос придется проводить вам. И мы начали проводить консультативный опрос. В итоге ТПУ «Братиславский» отменили, а отстойник, видимо, перенесут в другой район, где находится картинг», — рассказывает Рыхтикова.
Самое же невероятное в этой истории то, что остановленное строительство ТПУ «Братиславская» заняло свою строчку в «списке достижений» Енгалычевой на ее сайте!

Видимо, ее саму нисколько не смущает, что в последний год своего срока в качестве мундепа она, по словам Рыхтиковой, вообще перестала появляться на заседаниях.
Чужая среди чужих. Скрин: facebook.com

Зачем нам такие депутаты?

Слово — за компетентными органами
Внимательные наблюдатели, конечно, были шокированы столь наплевательским отношением Енгалычевой к избирателям. Накануне новой предвыборной гонки это могло стать достоянием всей общественности Марьина — и тогда никакого мандата ей просто не досталось бы.

Очевидно, именно поэтому в нынешнем году Екатерина Енгалычева решила выдвигаться на выборы в Мосгордуму от совсем другого округа — где с ней пока не так хорошо знакомы.

Изложенную в видеоролике Андрея Караулова информацию активисты Марьина тоже считают правдоподобной.
Возможен отмыв? Возможен. Скрин: facebook.com
«В 2015 году у Енгалычевой умирает сожитель. В 2016 году она создает компанию, дублирующую его фирму. И еще несколько месяцев спустя она идет в суд — ну что это такое? Это вымогательство в чистом виде! Она поэтому так и написала в исковом заявлении, потому что ей хотелось отжать это все. Зачем нам такие депутаты во власти?» — недоумевает Рыхтикова.
Депутатские страсти. Скрин: twitter.com
Юристу кажется странным, что до сих пор правоохранительные органы и профильные ведомства не заинтересовались блондинкой из Мосгордумы.
«Если она действительно вкладывала деньги в их совместное со Скуратовым имущество, ею должна была заниматься избирательная комиссия, потому что она не декларировала это все. Если имели место налоговые преступления — то Налоговая служба. А доказать, что она вымогательница и пользуется схемами рейдерского захвата, могут родственники Скуратова», — резюмировала собеседница ФАН.
Беззаботная жизнь... Скрин: vk.com
Федеральное агентство новостей направит имеющиеся в распоряжении редакции материалы в компетентные органы для подробного изучения и принятия решения по депутату Екатерине Енгалычевой.
Алла Кириллова

Иллюстрации: facebook.com, twitter.com, vk.com, kremlinrus.ru, bloknot.ru, mos-gorsud.ru, mos.ru, federalcity.ru, activatica.org, dosye.top.
Читайте далее