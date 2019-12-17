Катя-мандат сбросила шкурку

При этом опять же не уточняется, что счастливой собственницей апартаментов стала, в числе прочих, и сама Енгалычева. Как раз по этому адресу она впоследствии накопила многотысячные долги за коммунальные услуги и погасила их только перед продажей собственности новому владельцу.



«Ей удалось добиться отмены строительства целого ряда объектов, против которых выступали жители: 1) на Мячковском бульваре, вл. 4; 2) на ул. Марьинский парк, вл. 42Б, корп. 48 (у дома 31 по ул. Перерва); 3) на ул. Люблинская, вл. 153–155; 4) гигантского ТПУ «Братиславская» на площади в 19 гектаров», — также сообщается на сайте депутата.



Вот только, как выяснил ФАН, почти у каждого «достижения» Енгалычевой из этого списка имеется своя закадровая история, ничуть не красящая депутата.



Скажем, объект на Мячковском бульваре в Москве, отмены строительства которого «добилась» Екатерина, должен был стать… физкультурно-оздоровительным комплексом прямо у станции метро «Братиславская».



Впрочем, можно допустить, что части жителей этого района ФОК действительно был не нужен: спортивных учреждений там вполне достаточно, а новый центр предполагалось строить весьма близко к жилым домам…



Приглядимся внимательнее к этой истории из жизни «депутата от Навального».

