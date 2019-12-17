Россия может обсудить с Турцией ситуацию в Ливии, заявили в Кремле

Москва, 17 декабря. Президент РФ Владимир Путин намерен обсудить урегулирование конфликта в Ливии со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Безусловно, в ходе предстоящих контактов, как телефонных, так и очных, тема Ливии наверняка будет обсуждаться. Вы знаете, что РФ и Турция сотрудничают по сирийским делам. Требуют совместного обсуждения и дела ливийские», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия выступает за прекращение кровопролития в Ливии и установление прямых контактов между противоборствующими сторонами. Москва поддерживает любые международные усилия, направленные на поиск путей выхода из ливийского кризиса, который продолжается в стране после революции 2011 года.