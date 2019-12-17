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В Кремле следят за ситуацией вокруг Rambler и Nginx

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В Кремле следят за ситуацией вокруг Rambler и Nginx

Москва, 17 декабря. В Кремле пристально следят за ситуацией вокруг Rambler и Nginx, однако не считают правильным ее комментировать. Об этом заявил журналистам на брифинге во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Безусловно, мы очень внимательно следим, но не считаем себя вправе это комментировать», — сказал пресс-секретарь главы РФ, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за развитием указанных событий.

Ранее в прессе и ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что в столичном офисе фирмы Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по подозрению в нарушении авторских прав. Спорный веб-сервер в начале 2000 года создал работавший в Rambler Игорь Сысоев. Восемь лет назад он вместе с коллегой Максимом Коноваловым учредил компанию Nginx. Прошедшей весной ее приобрела за 670 миллионов долларов американская F5.

Накануне стало известно, что совет директоров Rambler распорядился обратиться в полицию с просьбой прекратить уголовное производство в отношении Nginx. Помимо этого, совет директоров Rambler поручил менеджменту обеспечить расторжение соглашения с фирмой Lynwood, которой медиахолдинг в 2015 году уступил права на предъявление претензий и исков, связанных с нарушением прав на Nginx.

Источник: Федеральное агентство новостей
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