Кремль надеется на изменение отношения Киева к российским СМИ

Москва, 17 декабря. Российская сторона зафиксировала приглашение журналистов из РФ на Украину, сделанное украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках «нормандского саммита», и надеется, что за ним последует изменение отношения к представителям российских СМИ в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Действительно, мы фиксировали слова президента, сказанные на пресс-конференции, и были бы рады, если бы после этих слов были бы, скажем так, внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов», — сказал он.

Песков подчеркнул, что российские журналисты в настоящее время не имеют возможности на постоянной основе работать на территории Украины.

Он выразил надежду, что позитивные изменения после слов Зеленского произойдут, и представители отечественных СМИ смогут «на месте» ознакомиться с ситуацией в стране.

В то же время все желающие украинские СМИ свободно работают в России на основании закона о СМИ, предоставляющего равные права как зарубежным средствам массовой информации, так и российским, «которые не прекращают свою работу здесь и абсолютно свободно осуществляют свои журналистские функции», добавил Песков.

Напомним, на «нормандском саммите» в Париже украинский лидер Владимир Зеленский пригласил российских журналистов лично приехать на Украину и посмотреть, что происходит в стране, отметив, что «очень важно все это ощущать и понимать».

Его приглашением решила воспользоваться съемочная группа телеканала НТВ, однако одному из ее частников во въезде в страну было отказано.