Распространен миф, что армия США оснащена по последнему слову техники, а американские чиновники от Минобороны ставят своим высшим приоритетом заботу о безопасности и здоровье собственных военных. Однако реальность такова, что руководство Пентагона зачастую не способно обеспечить базовые санитарные нормы и надлежащие гигиенические условия в войсках и наплевательски относится к безопасности своих солдат. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Тысячи заболевших

По всей видимости, именно поэтому служба в американской армии становится все менее популярной среди молодежи. Широкую огласку получил армейский скандал: выяснилось, что американских военнослужащих массово заставляли сжигать ядовитые химические отходы в Ираке и Афганистане. При этом им не выдавалось никакого специального снаряжения для защиты органов дыхания. Результат трагически предсказуем: тысячи случаев развития рака легких и прочих онкологических заболеваний среди армейских ветеранов.

По понятным причинам Пентагон старательно оспаривает взаимосвязь между вспышкой онкологии среди бывших американских военных. Однако отрицать это с каждым днем становится все тяжелее. Даже невзирая на то, что независимые исследования подтверждают четкую зависимость между ростом онкологии у ветеранов армии США и работой по сжиганию опасного мусора без защитных средств. Минобороны США идет на различные судебные ухищрения, чтобы это не признавать публично.

Избежать выплаты компенсаций

Пентагон руководствуется сугубо корыстным интересом. Американское военное ведомство пытается избежать выплаты компенсаций и оплаты лечения ветеранов, которые в награду за свою службу получили смертельно опасные заболевания. Некоторые ветераны около десяти лет пытаются доказать, что их раковые болезни — результат преступной халатности Минобороны США.

Так, в январе 2019 года группа больных ветеранов проиграла судебный процесс против Пентагона по делу о сжигании ядовитых веществ, хотя их доказательства казались неоспоримыми. Следует признать, что какой бы гуманной не изображала армию США американская пропаганда, обычный солдат для Пентагона — пушечное мясо и расходный материал, от которого можно легко избавиться, когда возникнет необходимость.

На страницы альтернативной американской прессы попало дело морского пехотинца Брайана Альварадо, который служил стране в горячих точках, однако из-за бесчеловечной небрежности Пентагона Альварадо заболел раком легких. Он получил это тяжелейшее заболевание при патрулировании ям для сжигания ядовитых отходов.

По словам Альварадо, военное начальство ни сделало ровным счетом ничего для защиты военнослужащих от воздействия смертельно опасных газов. Все его жалобы и ходатайства ни к чему не привели. В сентябре 2017 года Альварадо скончался. Правило поведения Пентагона в отношении собственных смертельно больных ветеранов можно отразить в одной простой фразе: «откладывать, отрицать и надеяться, что они умрут».

Часто приходится слышать о всесилии американской судебной системы в деле защиты простых граждан от произвола государства. Однако на деле добиться победы над государством в суде со стороны обычных людей практически нереально.

Это смог на себе ощутить ветеран войны в Ираке Рич Стайскэл, который заболел раком легких сразу после службы. Военные медики не смогли обнаружить рак на ранней стадии и поэтому Стайскэл может скоро умереть. Его попытки засудить Пентагон пока не закончились ничем, поскольку, как показывает практика, правительство США сделает все, чтобы не допустить подобного прецедента.