Дамаск, 18 декабря. Собор сирийской католической общины открыл свои двери впервые с момента начала военного конфликта в республике. На торжественном мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Этот собор расположен в начале улицы Аль-Хамидия в Старом Хомсе.

Открытие собора было приурочено к приближающимся праздникам — Рождеству и Новому году. В присутствии жителей региона представители сирийской католической общины зажгли праздничную елку, которая стала одним из главных украшений улицы. Кроме того, в старом церковном зале также открылась культурная выставка, которою может посетить каждый желающий.

Отец Асси Асси, священник церкви, подтвердил, что в окрестности Хомса вернулась безопасность и стабильность, что позволило общине заняться ее восстановлением — во время многочисленных атак боевиков часть церкви была серьезно разрушена.

Стоит отметить, что за последнее время в различных сирийских провинциях открылось сразу несколько восстановленных христианских церквей. Буквально вчера корреспонденту ФАН удалось побывать на рождественской службе в восстановленной церкви Святого Георгия в городе Арбине (провинция Дамаск).

Север провинции Хомс удалось освободить в ходе длительных переговоров сирийских властей с главарями незаконных вооруженных группировок, оккупировавшим провинцию. Эти переговоры проходили при непосредственном участии сотрудников российского ЦПВС. В результате все боевики получили возможность беспрепятственно покинуть север Хомса.

Напомним, что на прошлой неделе редакция Федерального агентства новостей получила информацию о том, что США принимали участие в создании и финансировании запрещенного в России «Исламского государства»1. Стало также известно, что представители либеральных СМИ, а именно сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, сотрудничают с боевиками. В то время, как Михаил Ходорковский помогает им поддерживать с ними контакт. Кроме того, стало известно, что США организовали в России сеть СМИ, которые распространяют заведомо ложную информацию, выходящую от сирийских боевиков.

ФАН выпустил еще один большой материал о спецоперации российских военных на территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.