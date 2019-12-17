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Экономика

Кремль оценил решение Opel вернуть продажи в РФ

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Кремль оценил решение Opel вернуть продажи в РФ

Москва, 17 декабря. Автомобильные компании, которые присутствуют на российском рынке, сохраняют достаточно высокие объемы продаж . Об этом заявил журналистам на брифинге во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Рынок (автомобильный. — Прим. ФАН) любой страны достаточно подвижен. Есть моменты, когда спрос падает, продажи падают, есть годы, когда наоборот растет. Но, в целом, те компании, которые присутствуют здесь, сохраняют достаточно высокие объемы продаж», — отметил Песков, отвечая на вопрос о решении немецкой автомобильной компании вернуться на рынок РФ.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что есть компании, которые давно укоренились в России, поэтому, по его словам, у них есть некоторые конкурентные преимущества. Он также обратил внимание на то, что рынок в любом случае останется большим, несмотря на какие-то возможные изменения.

Накануне стало известно, что первые модели немецкого концерна Opel поступили в автосалоны официальных дилеров в мегаполисах России, сообщал «Ридус».

Источник: Федеральное агентство новостей
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