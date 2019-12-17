Песков прокомментировал предложение Турции провести саммит с РФ по Сирии

Москва, 17 декабря. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет никаких конкретных планов по участию в двустороннем саммите по Сирии, который собирается провести Турция. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Пока нет конкретных планов в графике президента. Визитов пока не запланировано, хотя они оперативно возникают», — отметил он.

Официальный представитель Кремля также добавил, что в первой декаде января Путин посетит Турцию, чтобы принять участие в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». Это станет хорошей возможностью, чтобы обсудить все актуальные вопросы, в том числе — по Сирии.

Ранее сообщалось, что турецкие власти в феврале планируют провести в Стамбуле двухстороннюю встречу с Россией, чтобы обсудить текущую ситуацию в Сирии и дальнейшие шаги по урегулированию вооруженного конфликта в этой стране. Кроме того, Анкара в начале года намерена провести четырехсторонний саммит по Сирии с участием Германии, Франции и Великобритании.

Напомним, что в настоящее время российские и турецкие военные осуществляют на севере Сирии патрулирование. В этом регионе находится турецкая зона безопасности, откуда выводятся курдские бандформирования.

Решение о совместном патрулировании было принято 22 октября, когда президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии. Документ положил конец турецкой военной операции «Источник мира», направленной против курдских боевиков, которая была объявлена 9 октября.