Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

В Кремле не затрагивали тему участия Путина в передаче останков генерала Гюдена во Францию

521
0 Оставить комментарий

В Кремле не затрагивали тему участия Путина в передаче останков генерала Гюдена во Францию

Москва, 17 декабря. В Кремле пока не знают, будет ли президент РФ Владимир Путин участвовать в передаче останков генерала Сезара Шарля-Этьена Гюдена во Францию. Об этом заявил журналистам на брифинге во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Пескова, вопрос касательно участия главы государства в передаче останков ближайшего соратника Наполеона французской стороне пока не поднимался.

«Я пока не могу подтвердить, что эта тема затрагивалась, но я могу подтвердить, что французские и российские археологи такую находку сделали», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, ДНК-экспертиза установила, что обнаруженные в ходе археологических раскопок в Смоленске останки действительно принадлежат одному из ближайших единомышленников Наполеона — генералу Сезару Шарлю-Этьену Гюдену. Останки, принадлежность которых вызывала ряд вопросов у экспертов, удалось найти этим летом в Лопатинском саду в Смоленске.

Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров