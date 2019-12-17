В Кремле не затрагивали тему участия Путина в передаче останков генерала Гюдена во Францию

Москва, 17 декабря. В Кремле пока не знают, будет ли президент РФ Владимир Путин участвовать в передаче останков генерала Сезара Шарля-Этьена Гюдена во Францию. Об этом заявил журналистам на брифинге во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Пескова, вопрос касательно участия главы государства в передаче останков ближайшего соратника Наполеона французской стороне пока не поднимался.

«Я пока не могу подтвердить, что эта тема затрагивалась, но я могу подтвердить, что французские и российские археологи такую находку сделали», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, ДНК-экспертиза установила, что обнаруженные в ходе археологических раскопок в Смоленске останки действительно принадлежат одному из ближайших единомышленников Наполеона — генералу Сезару Шарлю-Этьену Гюдену. Останки, принадлежность которых вызывала ряд вопросов у экспертов, удалось найти этим летом в Лопатинском саду в Смоленске.