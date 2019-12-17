Главред «Новой газеты» Муратов закатил истерику, когда его спросили о публикации ФАН

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов устроил истерику в ответ на вопрос о проплаченных публикациях в его издании. Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, в котором привело расценки на публикации в «Новой газете» компромата, фейков и фальшивых расследований. По данным источника ФАН, прайс начинается с полутора миллионов рублей, но, как правило, расценки выше. Миллион рублей — это минимум, который платят Муратову только по большому знакомству, и эти деньги главред «Новой», как правило, оставляет себе.

Встреча с главредом «Новой газеты» Дмитрием Муратовым прошла в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, состоявшегося в Северной столице с 14 по 16 ноября. На встрече с главредом «Новой газеты» молодой человек, представившийся Александром — журналистом из «Ленинградского вестника», — спросил Дмитрия Муратова, может ли тот подтвердить расценки политолога Игоря Мангушева по проекту «Любовь», посвященного юристу так называемого ФБК (признанный в РФ иноагентом «Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального) Любови Соболь.

Ранее Мангушев обвинил «Новую» в создании за 300 тысяч рублей «фабрики подписей» в поддержку выдвижения Любови Соболь в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму.

Вместо ответа по существу Муратов фактически закатил истерику. Он начал кричать, что задавшему вопрос не стоит платить за работу, поскольку тот задает вопрос, читая с экрана телефона.

«Надо же готовиться к провокациям! Это же серьезная работа, нужна нормальная подготовка!» — кричал Муратов. Ни на что большее он оказался непособен.

Подробнее о том, как «Новая газета» берет немалую мзду за публикации, по чьему заказу это делается и кто фактически имеет в этом издании карт-бланш, читайте в расследовании ФАН.