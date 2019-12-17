Несколько турецких офицеров погибли в Ливии

Тобрук, 17 декабря. Несколько турецких офицеров погибли на территории Ливии. Об этом во вторник заявил советник спикера Палаты представителей Ливии.

Он заявил, сославшись на слова спикера Палаты представителей Агилу Салеха, что террористическое Правительство национального согласия Ливии во главе с Файезом Сарраджем является слабым и что сам Саррадж обратился за помощью к туркам после того, как начал терять контроль над ситуацией.

Салех обвинил Турцию в перевозке военных и оружия в Ливию, а также добавил, что Катар тоже вмешивается во внутренние дела страны.

Напомним, что находящееся в Триполи марионеточное Правительства национального согласия контролируется западными странами и связано с такими террористическими организациями, как «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в РФ).

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в настоящее время проводит антитеррористическую операцию. Весной она объявила о новой фазе, в рамках которой планируется освободить от боевиков Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.