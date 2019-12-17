Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Несколько турецких офицеров погибли в Ливии

175
0 Оставить комментарий

Несколько турецких офицеров погибли в Ливии

Тобрук, 17 декабря. Несколько турецких офицеров погибли на территории Ливии. Об этом во вторник заявил советник спикера Палаты представителей Ливии.

Он заявил, сославшись на слова спикера Палаты представителей Агилу Салеха, что террористическое Правительство национального согласия Ливии во главе с Файезом Сарраджем является слабым и что сам Саррадж обратился за помощью к туркам после того, как начал терять контроль над ситуацией.

Салех обвинил Турцию в перевозке военных и оружия в Ливию, а также добавил, что Катар тоже вмешивается во внутренние дела страны.

Напомним, что находящееся в Триполи марионеточное Правительства национального согласия контролируется западными странами и связано с такими террористическими организациями, как «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в РФ).

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в настоящее время проводит антитеррористическую операцию. Весной она объявила о новой фазе, в рамках которой планируется освободить от боевиков Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Источник: Libyas Channel
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров