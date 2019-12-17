Ямпольская рассказала об очередном фейке от «Новой газеты»

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов вновь распространил непроверенную информацию. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в беседе с корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее депутат подала иск к Муратову. В феврале этого года в эфире радиостанции «Эхо Москвы» он сообщил, что Ямпольская «выступила в Госдуме и сказала про пенсионеров так: «Если вас не устраивает размер пенсии, то надо не ныть, а выйти из зоны комфорта».

«Юристы, которые вели это дело, мне сообщили, что мы выиграли этот иск. И, собственно, сам Дмитрий Муратов уже успел рассказать об этом на «Эхе Москвы», чрезвычайно скептически, как он все делает. И опять успел поделиться абсолютно непроверенной информацией», — рассказала Ямпольская, отвечая на вопрос корреспондента ФАН о результатах судебного разбирательства.

«Ну не могу же я по поводу каждого его слова подавать на него в суд», — добавила парламентарий.

Она также уточнила, что поступила подобным образом — обратилась за защитой в суд — только потому, что история вызвала широкий резонанс.

«До такой степени переврать то, что было мною сказано, сообщить в эфире «Эха Москвы», что Ямпольская предложила пенсионерам «не ныть и выйти из зоны комфорта» — это было настолько бессовестно. Учитывая, что до этого прошли опровержения везде, где эта информация была», — поделилась депутат.

Член фракции «Единая Россия» напомнила, что впоследствии был найден источник, распространявший недостоверную информацию. Им оказалась «одна из оппозиционных партий».

«Запустила эту остроумную шутку. Она недолго поболталась, потому что все понимают, что этого просто не может быть», — сказала Ямпольская.

Глава комитета по культуре напомнила, что «Новая газета» не в первый раз публикует о ней ложную информацию. Подобная судьба ждала и обвинение в том, что она якобы обратилась в полицию и прокуратуру с просьбой проверить спектакли «Театра.doc».

«Все понимают, что, если человек никогда в своей жизни не писал ни на кого в прокуратуру, в милицию, никогда в жизни не общался с организациями культуры через правоохранительные органы, вряд ли он предпочтет это делать. Логически не выстраивается такая цепочка», — отметила депутат.

«У Муратова, я так понимаю, есть время для того, чтобы подать апелляцию и, если она не будет удовлетворена, то он должен будет в эфире «Эха Москвы» сказать, что цитата, которую он привел от моего имени, совершенное некорректна, не соответствует действительности. Это была его интерпретация — очень грубая, совершенно не соответствующая духу моего выступления», — подытожила Ямпольская.

Фейки «Новой газеты»

Ранее ФАН опубликовал свое расследование о связях сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Материал агентства обещали изучить в Госдуме и, по словам главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, «придать [ему] движение».

Публикация стала началом для цикла расследований, посвященных взаимодействию либеральных СМИ и ИГ1. «Новая газета» упоминается, в том числе в четвертом материале, где говорится о созданной США сети русскоязычных медиа, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в САР. Соответствующую работу «Новая газета» выполняет наравне с «Медузой» и «Радио Свобода».

Также ФАН опубликовал расследование о деятельности «Новой газеты», которая необоснованно обвинила Медиагруппу «Патриот» и Федеральное агентство новостей в организации провокаций против юриста ФБК Любови Соболь в период предвыборной кампании в Мосгордуму.

1 Организация запрещена на территории РФ.