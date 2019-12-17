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Путин в ближайшие дни будет сконцентрирован на подготовке к пресс-конференции

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Путин в ближайшие дни будет сконцентрирован на подготовке к пресс-конференции

Москва, 17 декабря. Президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни будет сфокусирован на подготовке к ежегодной пресс-конференции. Об этом заявил журналистам на брифинге во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам представителя Кремля, во вторник после обеда у российского президента состоится несколько международных телефонных разговоров.

«Главным образом, сегодня и завтра Путин будет сконцентрирован на подготовке к пресс-конференции, будет вести работу по обновлению массива информации», — сообщил Песков.

Напомним, большая традиционная пресс-конференция с Владимиром Путиным пройдет в предстоящий четверг, 19 декабря.

Источник: Федеральное агентство новостей
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