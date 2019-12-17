СКР опубликовал видео из дома многодетного отца, обвиненного в насилии

Санкт-Петербург, 17 декабря. Следователи опубликовали видео из дома многодетной семьи под Гатчиной, где обнаружили склад с оружием. В коттедже в Ленобласти в настоящее время проводятся следственные действия. Об этом сообщается во вторник на сайте СУ СК России по Ленинградской области.

Согласно версии следствия, 46-летний житель Гатчины регулярно насиловал свою 13-летнюю дочь и занимался растлением в течение последних семи лет. По признакам преступления заведено уголовное дело по статье УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

В прошедший понедельник сообщалось, что в коттедже многодетной семьи в поселке Химози под Гатчиной нашли и изъяли арсенал с оружием. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме автоматы, пистолеты, боевые припасы и патроны, а также другое оружие. По факту нелегального оборота оружия возбуждено уголовное производство. Кроме того, как установили следователи, матерью детей и супругой подозреваемого в изнасиловании является его двоюродная сестра.