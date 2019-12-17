Сирия, 17 декабря. Боевики альянса «Тахрир аш-Шам» обстреляли западные кварталы Алеппо — есть жертвы среди гражданских. В Идлибе сирийская армия подорвала три танка джихадистов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии совершили боевой вылет к позициям радикалов «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ответили на провокации радикалов на юго-западе провинции Алеппо и обстреляли их укрытия, в Идлибе нейтрализовали несколько радикалов и подорвали три их танка.

Армия Турции и союзные силы: столкнулись на севере Хасаки с отрядами курдских боевиков, нейтрализовали одного их них и подорвали бронированный автомобиль.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в нападении на курдского радикала на севере Ракки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла жилой квартал города Алеппо, в Идлибе понесла потери в результате атаки сирийской армии.

Курдские вооруженные бандформирования: потеряли одного боевика в Ракке в результате нападения неизвестных, в Хасаке столкнулись с протурецкими силами и лишились одного бронированного автомобиля.

Провинция Дамаск

Как передает сирийское новостное агентство SANA, ночью в столице Сирии городе Дамаск раздался мощный взрыв. Как сообщает источник, неизвестные террористы установили взрывное устройство в автомобиле в районе Нахр-Аиша. Бомба детонировала, когда автомобиль двигался по окружной дороге. При взрыве погиб на месте водитель автомобиля, других жертв не было. Пока что ни одна из антиправительственных исламистских группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Провинция Алеппо

Местные источники сообщают об обстрелах укрытия курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Подразделение турецкой армии, дислоцированное у границы с Турцией, открыло огонь из артиллерии по линиям обороны радикалов SDF у деревни Гариб, как передает агентство Step News.

На западе провинции подразделения Сирийской арабской армии (САА) обнаружили укрытия боевиков «Тахрир аш-Шам» у поселка Хан аль-Асаль и открыли по линиям обороны радикалов огонь из тяжелой артиллерии, о чем сообщает агентство Aleppo AMC. Столкновение с радикалами произошло также у города Хрейтан, где боевики открыли по расположениям армии огонь из ракетных установок. Информации о потерях ни с одной из сторон пока что не поступало.

Несколько гражданских лиц были ранены в результате ракетных обстрелов со стороны боевиков в районе города Алеппо – Аз-Захра. Боевики открыли огонь по домам из гранатометов, о чем также сообщает агентство SANA. Источник в полицейском командовании Алеппо сообщил в своем заявлении репортеру ресурса, что под ударом оказался район Аз-Захра, улицы Тишрин и Нил, а также местный рынок. Раненые были доставлены в больницы для получения медицинской помощи. Части САА мгновенно отреагировали на провокацию и открыли ответный огонь по опорным пунктам джихадистов к юго-западу от города.

Провинция Идлиб

Как передает портал SANA, подразделения Сирийской арабской армии (САА), действующие в южной части Идлиба, отреагировали на атаки боевиков «Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой»1 на безопасные районы вблизи поселка Синджар. Ночью радикалы открыли огонь по жилым кварталам из реактивных систем ведения залпового огня, что привело к разрушению нескольких домов и жертвам среди населения. В ответ САА уничтожила три танка боевиков с помощью прямых ударов из ракетных установок. Несколько джихадистов также были нейтрализованы в результате точечных ударов из тяжелой артиллерии.

ВКС РФ совершили совместный вылет с авиацией ВВС Сирии и нанесли точечные удары по позициям боевиков «Тахрир аш-Шам» у городов Маарет-ан-Нуман, Кафр-Рума и Джарджаназ. Также были атакованы с воздуха укрепрайоны радикалов в районе поселков Барнан, Катра и Аль-Адфа.

Провинция Ракка

К юго-востоку от города Тель-Абъяд произошло столкновения между отрядами протурецкого ополчения и радикалами «Демократических сил Сирии» (SDF). Позднее столкновение произошло в районе поселка Киз-Али, где протурецкие силы открыли ответный огонь из тяжелой артиллерии по опорным пунктам курдских боевиков. Сведений о потерях со стороны SDF пока не поступало, как уточняет медиаресурс North Press Agency.

На востоке провинции продолжается серия нападений неизвестных на курдских радикалов. Утром в поселке Аль-Рашидин неизвестный застрелил курдского боевика, который патрулировал окрестности, о чем сообщает портал Alk Habour. Боевика нашли фермеры, тело было брошено в сельскохозяйственных угодьях. Вчера в провинции неизвестные совершили четыре нападения на силы курдских отрядов. SDF обвиняют в атаках боевиков «Исламского государства», которых продолжают действовать в регионе подпольно.

Провинция Хасака

Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасака и Алеппо, о чем сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков. Он напомнил, что усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября.

На северо-востоке провинции после затишья возобновились боестолкновения между протурецким ополчением и курдскими отрядами «Демократических сил Сирии». Как передает агентство M News, в результате была уничтожена одна бронированная машина SDF, один боевик нейтрализован.

1 Организация запрещена на территории РФ.