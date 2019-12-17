Режиссер Дружинин рассказал о трудностях работы с Пугачевой

Москва, 17 декабря. Режиссер, хореограф и телеведущий Егор Дружинин, который готовил постановку концертов Аллы Пугачевой, признался, что работать с Примадонной — чрезвычайно трудно.

В первую очередь потому, что королева российской эстрады — человек весьма увлеченный и не менее упорный. Дружинин сравнил ее с художником, который постоянно находится в творческом поиске. Пугачева всегда ставит себе большие цели и не перестает работать, пока не добивается их. Спорить с ней невозможно — певица в любой ситуации одержит верх благодаря своему опыту и масштабу личности.

«С ней работать сложно — это не то слово. Пока ты не добьешься результата, который ей нужен — не закончишь», — цитирует Дружинина издание StarHit.

Режиссер рассказал о необычно стиле общения Пугачевой. Несмотря на свой звездный статус, она довольно просто держится с людьми и никогда не пропускает репетиций. Певица всегда готова прогнать номер еще раз вместе с простыми танцорами, а если ей нравится работа коллег, она может похвалить человека.

В то же время Пугачева может быть довольно резкой, если ей что-то не нравится. Особенно в адрес людей, которые попали в проект через кого-то. Дружинин подчеркнул, что артистка никогда не позволяет себе нецензурную брань, пишет «Культуромания».

Она способна продемонстрировать свои эмоции одним лишь своим взглядом, который может быть красноречивее любых непечатных оборотов. При этом режиссер добавил: «знаете, лучше бы материлась».