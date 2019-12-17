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ДНР потребовала от Киева опубликовать официальную версию коммюнике парижского саммита

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ДНР потребовала от Киева опубликовать официальную версию коммюнике парижского саммита

Донецк, 17 декабря. Киевские власти до сих пор не опубликовали официальную английскую версию коммюнике «нормандского саммита». Об этом заявила во вторник журналистам полпред Донецкой Народной Республики (ДНР) в контактной группе по Донбассу, руководитель МИД республики Наталья Никонорова.

Как отметила глава дипломатического ведомства ДНР, Киев «продолжает удивлять тем, с каким упорством служащие офиса президента не могут разместить официальную версию итогового коммюнике на своем электронном ресурсе», передает радио Sputnik.

По словам министра, официальная версия коммюнике в английском варианте до сегодняшнего дня не была опубликована Киевом, сообщает RT.

Вместо нее на сайте офиса главы украинского государства опубликован текст, переведенный с украинского языка на английский его же подчиненными, сообщает пресс-служба МИД ДНР.

Ранее руководитель ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике «нормандского саммита» и заявил, что Донецк не будет выполнять эти решения до того времени, пока власти Украины не исправят текст.

Напомним, лидеры стран «нормандской четверки» приняли коммюнике по результатам парижского саммита, прошедшего 9 декабря в Елисейском дворце. В документе указывается, что минские договоренности остаются основой для работы в «нормандском формате». Кроме того, предусмотрено разведение сил к концу марта будущего года в трех новых точках в Донбассе, а также лидеры «нормандской четверки» призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня на юго-востоке Украины.

Источник: Пресс-служба МИД ДНР
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